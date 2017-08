Los sí y los no de la veda electoral en las redes

La veda electoral está en vigencia desde hoy a las 8 de la mañana en todo el país. Estas elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatoria (PASO) del domingo que definirán los candidatos para los comicios de octubre para diputados y senadores.

Sin embargo, las redes sociales, como Facebook y Twitter e Instagram, no están contempladas por la legislación con lo cual los precandidatos podrán continuar sus campañas a través de esas plataformas. ¿Qué límites tienen los precandidatos? En primera instancia, de acuerdo al Código electoral, está prohibido todo tipo de declaración de propaganda política de candidatos, funcionarios o comunicadores sociales, como la difusión de encuestas y sondeos preelectorales. Además, la normativa prevé la prohibición respecto a la publicación de encuestas y declaraciones de propaganda política de candidatos, funcionarios o comunicadores sociales.

El director nacional electoral, Alejandro Tullio, aclaró en el sitio iProfesional que en las redes sociales no rigen prohibiciones. "Son espacios de libertad y no están alcanzadas por las prohibiciones", sostuvo. "La transmisión de la opinión individual de un ciudadano en las redes sociales, por más que llegue a muchos, no implica la violación de la veda. Las redes sociales son multidireccionales, son propiedad de todos y de nadie", agregó.

Pero, también quedó claro que esta libertad no es aplicable para todos. Según La Nación el funcionario aclaró: "los partidos y los candidatos no podrían, aún en las redes sociales, difundir un mensaje proselitista".