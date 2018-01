Los secretos de Jack Ma para ganarle al futuro

La inteligencia artificial presenta nuevos desafíos para los trabajadores y la educación tiene que ponerse al día. Jack Ma dió una charla para jóvenes en el Foro Económico Mundial de Davos y planteó las claves para enfrentar el futuro.

El CEO de la empresa de ecommerce Alibaba, el competidor chino de Amazon, quieren generar 100 millones de empleos y por esto su charla se centró en los cambios tecnológicos que afectan el mercado laboral. También dió su opinión acerca de los problemas de la educación, que vivió cuando trabajó como profesor.

Los cambios generan desbalance

Según explicó, los nuevos cambios generarán mucha gente exitosa con carreras interesantes, pero también problemas sociales. “La primera revolución de la tecnología causó la Primera Guerra Mundial, la segunda causo la segunda y ahora estamos en la tercera”, opinó el CEO. Para él, la tercera será por causa de la inteligencia artificial, los robots, los datos y la privacidad. “Va a llegar y la pregunta que hay que hacerse es cómo nos adaptamos a estos cambios”, concluyó.

Pero el fundador de Alibaba es optimista. “Si va a haber una tercera guerra, creo que debería ser una guerra contra la enfermedad, la contaminación ambiental o una guerra contra la pobreza de todos”, señaló. “Si no nos alineamos, los seres humanos vamos a pelear entre nosotros, porque cada revolución tecnológica trae un nuevo desbalance.”

Las mujeres y el trabajo en equipo

En Alibaba, el 49 por ciento de los empleados y el 37 por ciento de los gerentes senior son mujeres. “Si querés que tu compañía sea exitosa, si querés que tu compañía opere con sabiduría, con cariño, las mujeres son las mejores”, explicó Jack Ma. “Parte de nuestra ‘receta secreta’ es tener a tantas colegas.”

“Como jefe, no es necesario saber muchas cosas, pero es necesario encontrar personas que sean más inteligentes que uno”, comentó el fundador de Alibaba y destacó que su trabajo es asegurarse de que la gente inteligente esté trabajando en equipo.

El rol de cada generación

Si bien es una reflexión que el CEO comparte frecuentemente, en Davos volvió a hacerlo: "Si tenés entre 20 y 30 años, conseguite un buen jefe y sumate a una empresa donde puedas aprender cómo se hacen las cosas. Si tenés entre 30 y 40 y querés hacer algo por tu cuenta, hacelo, todavía podés darte el lujo de fallar. Cuando tenés entre 40 y 50 dedicate a lo que sos bueno, probar cosas nuevas es más peligroso. Si tenés entre 50 y 60 dedicate a entrenar y capacitar a los jóvenes, a las próximas generaciones. Y si tenés más de 70, mejor quedate con tus nietos."

“Nadie puede parar la globalización”

En el futuro no habrá Made in China, ni Made in America, ni Made in Peru. “Va a ser Made on the Internet”, aseguró Jack Ma durante su reflexión sobre el estado del comercio internacional. Atacando las políticas del gobierno de Donald Trump, explicó que hay que evitar usar el comercio como un arma. “Es fácil comenzar una guerra comercial, pero es muy difícil parar el desastre que provoca”, remarcó. Es que días atrás, Trump puso nuevos impuestos a la importación de paneles solares y lavarropas, algo que impactó principalmente a los fabricantes de Pekín. El CEO de Alibaba intentó dejarlo bien claro: “Cuando le pones sanciones a otro país, estás sancionando a sus pequeñas empresas, a sus jóvenes. Igual que al bombardear un lugar.”

El impacto de la tecnología

“Tenemos suerte porque el mundo está atravesando una gran transformación provocada por la tecnología”, dijo durante su charla en Davos. Pero también reconoció que estos nuevos desarrollos podrían ser una amenaza. “La inteligencia artificial y las técnicas de big data son una amenaza para los humanos. Creo que la IA debería ayudarnos, debería hacer algo que empodere a las personas”, explicó. Según cree, las computadoras siempre serán más inteligentes porque nunca olvidan las cosas y nunca se enojan, pero hay algo que no tienen. “Las computadoras nunca van a ser sabias como un humano”, señaló. Aún así, comentó que los desarrollos futuros van a hacer desaparecer muchos trabajos. “La esperanza está en la industria de los servicios, pero tienen que hacerse de una forma única.”