Los riesgos tecnológicos, según el veterano de Vietnam que trabaja hace 40 años en Hitachi

El Chief Technical Officer (CTO) de Hitachi Data Systems(HDS), Hu Yoshida, sabe de la importancia del trabajo en grupo. Lidera equipos en empresas de alcance global desde 1973.Antes de cualquier trabajo en tecnología, tuvo otro que lo ayudó a convertirse en un líder exitoso: fue un comandante de los infantes de marina de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. “Aprendí la importancia de trabajar en equipo, lo que es tenerla confianza y apoyo de este mientras se lidera un ataque”, afirma durante la charla que mantuvo con INFOTECHNOLOGY.

“Si uno sabe esto, nunca está sólo.” Después vinieron puestos ejecutivos en compañías top tier. Graduado en Matemáticas por la Universidad de California, fue parte de la división Almacenamiento de IBM durante 25 años. Allí estuvo a cargo de la performance del hardware, el desarrollo de software y la gestión del producto hasta que pegó el salto a HDS, en 1997. Su foco: el desarrollo de estándares abiertos para la gestión del almacenamiento. Antes de convertirse en CTO, como vicepresidente de la división Redes de Datos, colaboró para definirla estrategia de HDS para el desarrollo del almacenamiento conectado a redes, así como otras tecnologías relacionadas con el resguardo de los datos. También publicó papers sobre redes LAN de almacenamiento, tecnologías de virtualización e interfaces de canal de fibra.

Hoy, Yoshida se ve más como un “evangelizador” dentro de HDS, ya que fue dejando de lado sus roles relacionados con cuestiones técnicas. De acuerdo al CTO, la Internet de las Cosas está reorganizando el mundo. “Hay más dispositivos conectados que personas”, dice. Y habrá más: para 2020, espera que existan 50.000 millones de aparatos comunicándose entre ellos. Esto abre, según Yoshida, un negocio de millones de dólares que tiene y tendrá escala global, al tiempo que la industria investiga nuevas maneras de utilizarla conectividad, máquinas inteligentes, Big Data y otras soluciones de analytics que resolverán los desafíos de un mundo conectado. Internet of Things (IoT), para Hitachi, es una de las maneras que tienen para desarrollar herramientas que ayuden a la “innovación social”. “Es como, a través de la transformación digital, la tecnología ayuda a que el mundo se convierta en un lugar mejor”, define.

¿Dónde se posiciona Hitachi en un mercado de IT con ciclos de vida cada vez más cortos?

Estamos enfocados en desarrollar e implementar nuestra estrategia de Internet of Things (IoT), de Internet de las cosas, que, según distintas estimaciones, será un mercado de US$ 1,9 billones en 2021. Hitachi tiene una tradición de estar en el mundo físico porque cuenta con experiencia desarrollando trenes y movilidad desde hace 117 años, pero también con 60 años de experiencia trabajando en IT, por eso estamos en condiciones de unir esas dos cosas.

En el pasado, usted predijo el final del disco duro tradicional (HDD, por sus siglas en inglés). ¿Esto significa que todo va a la nube? ¿La infraestructura Legacy queda en el pasado? ¿Cuál es el futuro del almacenamiento?

Las unidades flash siguen siendo más baratas que las de disco. Estamos vendiendo unidades flash de 14 teras. Creo que el disco más grande, hoy, tiene 10 terabytes, pero todavía trabajan con grabación magnética, una tecnología mucho más lenta. Por eso, creo que veremos una transición rápida de HDD a flash. El road map de la tecnología va hacia flash tridimensional y en múltiples capas. En HDD, es limitada la cantidad de bits que se pueden empaquetar. Recuerdo que, cuando apareció el iPad, tenía un disco pequeño y ahora migraron a otro más grande, en flash. Todos lo están usando y el mercado de los HDD está desapareciendo rápidamente.

¿Cómo lidia una empresa tradicional con una IT bimodal? ¿Debería preocuparse?

Las compañías van hacia una transformación, todo va hacia la nube. Miremos si no a Airbnb y los hoteles Marriott, por ejemplo. Airbnb empezó hace ocho años y, hoy, están valuados en US$ 30.000millones y su departamento de IT emplea solo a cinco personas. Todo está en la nube, ellos no poseen nada, es un modelo de negocios diferente al que lleva a cabo la gente de los hoteles Marriott, que tiene hoteles físicos y emplea personas. Creo que eventualmente, ellos también se van a tener que mudar a la nube. Lo social está cambiando, no es como hace cinco años; hoy, los clientes solamente quieren pagar por lo que usan, que es más similar a un modelo de provisión en la nube. Tenemos que modernizar el core y, al mismo tiempo, tenemos que mudarlas aplicaciones dentro de la nube al modo 2.Gartner habla del modelo de aproximación de cinco puntos desde un modelo tradicional a uno basado en la nube. Estamos en un camino de dos modos, antes había otros estándares en el mundo IT y, ahora, hay una senda de migración pero tenemos que construir un puente entre el modelo tradicional y el moderno. Un puente en el que convergen soluciones, un portal integrado a la nube, con gerenciamiento integrado de los datos.

Hay un creciente temor de que la inteligencia artificial va a dejar a un grupo importante de personas sin trabajo. ¿Cuál es su punto de vista?

La inteligencia artificial, las máquinas que aprenden y la automatización harán que las compañías sean más productivas. Eso requiere ayudar a la gente en esa transición—una transición hacia los clientes— que implicará un nuevo set de habilidades y que necesitará menos mano de obra intensiva. El ejemplo típico es el negocio del transporte automotor: Uber, por citar un ejemplo, demostró que los vehículos sin conductor pueden repartir cerveza en Colorado Springs. Será una realidad en los Estados Unidos. En el negocio del transporte en camiones, creo que hay alrededor de tres millones de conductores profesionales y esos trabajos están en riesgo. Hay experimentos en diferentes países, por ejemplo en Finlandia, de pagarles a 2.000 personas desempleadas elegidas por sorteo por no trabajar: les darán un ingreso, llamado renta básica universal, que reemplazará los beneficios sociales existentes. Esta posibilidad está siendo evaluada también en Francia y Canadá. De esta manera, las compañías tendrán más ganancias, podrán pagar más impuestos que serán redistribuidos en la salud pública, que a su vez podrá realizar una mejor cobertura. No sé cómo funcionará, hay preocupación acerca de la gente desempleada y si podrá ser empleable en los nuevos trabajos que han ido apareciendo. Este pago básico finés no se interrumpirá si la persona consigue otro trabajo, pero no tendrá acceso a salud pública y tendrá que tener un seguro de salud privado.

Las empresas de Hitachi realizan investigaciones y negocios sobre Blockchain, vehículos eléctricos, Big Data. ¿Qué tecnologías cree que impulsarán más a las empresas a futuro?

Muchas cosas suceden al mismo tiempo. El Blockchain es la mayor innovación en Internet. Si Internet es la red de información, Blockchain es la mayor red de valor. Los bancos están muy interesados porque los ayudará a revisarlos procesos de sus intercambios online. La IoT está integrada a diferentes aplicaciones y es por eso que Hitachi está invirtiendo mucho en esto. Hay otros desarrollos en seguridad nacional que están siendo desarrollados también y serán motivo de grandes cambios.

Hitachi adquirió en 2015 a la firma Pentaho por un valor que rondó los US$ 600 millones. ¿Cuál es la política de adquisiciones de Hitachi? Depende en qué áreas estemos enfocándonos. Pentaho es una compañía que trabaja con la integración y visualización de los datos. Como regla, buscamos compañías que sean muy compatibles con nuestra filosofía. Por ejemplo: si se compra un banco, los recursos están en el banco, pero cuando uno adquiere una empresa IT, los recursos están en las personas. Entonces, lo que buscamos son empresas que sean compatibles con personas que vean la innovación social como lo hacemos nosotros.

Usted ha sido un CTO por bastante tiempo y se caracteriza por no cambiar de trabajo de un día para el otro. Considerando que los Millennials no permanecen en sus puestos por más de uno o dos años, ¿cuál es la receta para tener éxito?

No lo sé. Mi rol ha cambiado a medida que han pasado los años, ahora no estoy tan involucrado en el desarrollo de los sistemas; mi rol es más bien el de un evangelizador. No sé bien qué se requiere específicamente para esto, pero sí sé que uno debe estar atento a lo que está sucediendo. Hay que conocer a los clientes y estar en contacto con ellos para saberlo que está pasando.

UN NEGOCIO EN DATOS

Facturación global US$ 56.201 millones en los primeros nueve meses de 2016.

Cantidad de empleados: 5.900 a escala global. Opera en más de 100 países y regiones.

Facturación 2016 en la Argentina: Para el cierre del año fiscal, esperan un crecimiento de entre el 10 y 15 por ciento en la facturación con respecto al 2015. Su proyección para los próximos dos años es mantener esa tasa de crecimiento de dos dígitos.

Inversiones en I+D en IoT durante los pasados tres años: US$ 2.800 millones

Inversiones 2017 en la Argentina: Equipamiento para demos, ampliar el warehouse, plantilla de ventas y áreas de servicios con más especializaciones.

Fuente: Hitachi y datos públicos de su balance Q3/2016.

