Los mejores libros del 2017, según Bill Gates

Hace años que Bill Gates adoptó una tradición anual para incentivar la lectura y lanza a fin de año un video donde recomienda sus cinco libros favoritos. El fundador de Microsoft y el hombre más rico del mundo rehace la lista todos los años para que sus seguidores consideren en comprarse alguno para las fiestas.

“Este año elegí libros de diversos temas. Me gustó mucho Black Flags: The Rise of ISIS, escrito por Joby Warrick. Se lo recomiendo a cualquiera que quiera una lección de historia sobre cómo ISIS se empoderó en Iraq”, escribió Gates en su blog. También recomendó una pieza de ficción. “En la otra punta del espectro, me encantó la nueva novela de John Green, Turtles All the Way Down, que cuenta la historia de una joven mujer que sigue a un multimillonario desaparecido. Se mete con temas series como las enfermedades mentales, pero las historias de John siempre son entretenidas y están llenas de referencias literarias”, comentó.

The Best We Could Do

Por Thi Bui. Una novela autobiográfica que cuenta la vida de una joven hija de refugiados vietnamitas que llegaron a los Estados Unidos en 1975, después de la caída de Saigón en 1975.

Evicted: Poverty and Profit in the American City

Por Matthew Desmond. Este sociólogo de la Universidad de Princeton vivió 18 meses en dos barrios pobres de Milwaukee, Wisconsin. Uno habitado principalmente por blancos y otros por afroamericanos. En su libro relata la vida de los vecinos, de tanto los propietarios como los que residen en en lugar. “Si querés entender bien cómo se entrelazan las causas de la pobreza, deberías leer este libro.”

Believe Me: A Memoir of Love, Death, and Jazz Chickens

Por Eddie Izzard. Son las memorias del comediante, actor, escritor, corredor y activista. “La historia de Izzard es fascinante: sobrevivió a una infancia difícil y trabajo sin parar para superar su falta de talento natural y convertirse en una estrella internacional. Me encontré riéndome varias veces mientras lo leía”, detalló el millonario.

The Sympathizer

Por Viet Thanh Nguyen. “La mayoría de los libros que leí y las películas que vi sobre la Guerra de Vietnam se enfocan en la perspectiva estadounidense. La novela ganadora de Nguyen ofrece una mirada necesaria sobre cómo era ser un vietnamita atrapado entre ambos bandos”. El Simpatizante narra la historia de un doble agente y de los problemas en los que se mete.

Energy and Civilization: A History

Por Vaclav Smil. “Es uno de mis autores favoritos, y esta es su obra maestra. Explica como nuestra necesidad de tener energía le dió forma a la historia humana, desde la era de la tracción a sangre hasta la búsqueda de energías renovables”, escribió Gates y aclaró que no es un libro de fácil lectura, pero que al terminarlo te sentís más inteligente y mejor informado.