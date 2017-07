Los lenguajes de programación más buscados por las empresas en 2017

Existen cientos de lenguajes de programación. Algunos como Go son más nuevos, otros son viejos y dejaron de usarse y pocos se mantienen firmes a pesar del paso de tiempo. IEEE Spectrum, el portal de la revista del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, presentó su ranking de los mejores lenguajes de programación del 2017, hecho a partir de distintas fuentes online, incluyendo Reddit, Hacker News, StackOverflow, GitHub, Twitter y las búsquedas de Google entre otras.

El Top 10

En el podio general, Python se alzó con el primer puesto superando a C, Java y C++ que le siguen en ese orden. En el 5to puesto está la otra variación C# y le siguen R, el lenguaje enfocado en estadística; el dueño de la web, Javascript y PHP. En el puesto número 9 está Go, el lenguaje procedural creado por Google y décimo está Swift, creado por Apple para el desarrollo de aplicaciones para iOS y Mac OS X.

Los más buscados

Para los programadores en busca de trabajo, el top 10 de los más requeridos por las empresas es:

Open Source

Y para los colaboradores de proyectos abiertos, también hay está el Top 10 de los más usados en plataformas como GitHub, donde Swift sube al quinto puesto, pero Python se mantiene arriba.

Podés ver todo el ranking interactivo acá.