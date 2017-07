Los hinchas de fútbol tienen su propio Uber para ir a la cancha

CanchaCar es una aplicación web para que los hinchas de fútbol organicen su viaje a la cancha. Permite que los que tienen auto se pongan en contacto con los que no para compartir el coche y repartir los gastos.

Fue creada por Juan Ignacio López, un joven argentino de 24 años e hincha de San Lorenzo que ahora vive en Suecia. Él conoció el fenómeno del carpooling cuando viajó a España como estudiante de intercambio y desde entonces pensó en traerlo a la Argentina, pero no era tan simple. “Todos me decían que era complicado por la cultura local y el problema de la inseguridad”, cuenta Juan Ignacio.

La idea surgió cuando un día a los desafíos de ir se les sumó otro: un paro de transporte. Comenzaba a la medianoche y el Ciclón jugaba tarde. Los hinchas, que no sabían cómo volverse, empezaron a organizarse mediante las redes sociales y los distintos foros. Ahí, fue cuando hizo “click”. Había encontrado algo que podía unir a los choferes y los pasajeros lo suficiente como para que confíen entre sí: el fútbol. Si seguían a un mismo equipo, dejaban de ser totalmente desconocidos y si comparten la misma pasión, cómo no van a compartir un auto.

Pero todavía había un problema: él no sabía nada sobre desarrollo web y tampoco podía pagarle a alguien para que lo haga porque no tenía la plata. Entonces decidió aprender por su cuenta. “Me senté a ver tutoriales en YouTube y mi papá, que es ingeniero electrónico me dió una mano”, detalla el joven.

Junto a su padre, Jose Luis Lopez, desarrolló la plataforma vía Team Viewer, un programa de teletrabajo. Así, uno en Suecia y otro en la Argentina, tardaron seis meses en lograr un producto presentable. A mediados de marzo lo lanzó y ahora CanchaCar tiene sus primeros usuarios.

“Es el único dedicado a los hinchas de fútbol”, asegura Juan Ignacio López, quien ahora se encuentra trabajando para mejorar la página e intentando conseguir a un verdadero especialista que colabore con el desarrollo.

“Para mi fueron horas de trabajo y todavía falta, pero puedo ver que crece y que la gente se anima a usarla”, cuenta. En el futuro, planea incluir pagos online para evitar problemas a la hora de viajar. “También me gustaría llegar a trabajar junto a los clubes, que los usuarios se puedan registrar con el número de socio ayudaría a la seguridad del servicio”, destaca el especialista en marketing que aprendió a programar para facilitarle la ida y la vuelta a la cancha a los hinchas argentinos.

