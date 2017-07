Lo juegan 70 millones de chinos, pero pierden en la Bolsa. ¿Por qué?

Las empresas constantemente trabajan para que sus productos sean los más deseados, los más comprados, los más jugados, pero esta popularidad, una vez alcanzada, también puede presentar problemas. Honour of Kings, el videojuego desarrollado por el gigante del gaming Tencent, tiene 80 millones de usuarios diarios y en China, donde está la mayoría, su éxito lo llevó a pelearse con el gobierno del presidente Xi Jinping.

El 4 de julio, el diario estatal People’s Daily publicó una editorial donde define al videojuego como una “droga” y un “veneno” para los adolescentes de China. “Mientras una compañía haga buenas cosas para el mundo, a la larga obtendremos mejores recompensas a pesar de tener que sacrificar algunos beneficios a corto plazo”, dice la nota.

Esto hizo que las acciones de Tencent cayeran un 5,1%, pasando de US$ 280,80 a US$ 269,20. Para la segunda empresa más grande de Asia significó una pérdida de US$ 17.500 millones en su valuación de mercado. La mala prensa que generó el juego, siendo este el responsable de gran parte de los ingresos de la compañía y habiendo facturado US$ 809 millones en el primer trimestre, preocupó a los inversores.

Sus 200 millones de usuarios lo ubican como el videojuego móvil más jugado del mundo. Según publicó el People’s Daily, en todo momento uno de cada 17 personas está jugando Honour of Kings en el país asiático.

Para solucionar el problema, Tencent decidió imponer restricciones a sus jugadores que tengan menos de 18 años. Ahora, todos los jugadores deben registrarse usando su nombre real. Los que tengan entre 12 y 18 años tendrán 2 horas de juego al día, mientras que aquellos menores de 12 solo podrán jugar una hora por día y se les impedirá acceder al juego pasadas las 21:00.

La empresa también dijo que mejorará su plataforma de control parental para que los padres puedan monitorear con mayor facilidad la actividad de sus hijos. Aun así, algunos medios informaron que ya hay algunos jóvenes intentando saltarse estas restricciones registrándose con otros nombres o usando cuentas ajenas.

En cuanto a su diseño, es similar a League of Legends, otro juego de Tencent. Aunque este último es para computadora, Honour of Kings modificó algunos el mapa, la duración de las sesiones y los controles para hacerlo más casual y amistoso. Aun así, el juego mantiene un perfil competitivo: posee una tabla de posiciones local, donde los jugadores compiten entre sí basándose en su ubicación.

Esta adaptación a las plataformas mobile ayudó a Tencent, que ya tiene la mitad del mercado de videojuegos chino a atraer nuevos usuarios que tienen smartphones y no están interesados en jugar en una computadora.