Lo hacen gratis todos los médicos, pero el lo convirtió en un negocio

La transformación tecnológica contagia todas las áreas del quehacer cotidiano y la regla es adaptarse o perecer. Eso es lo que están intentando dos emprendedores que encontraron una solución técnica a un problema cultural.“El avance de la tecnología hizo desaparecer la privacidad y cambió la relación con los pacientes. Hay una invasión de mensajes de WhatsApp”, explica el cirujano Daniel Rugna.

Daniel Rugna, CEO de ProApp

“En otras especialidades, como la abogacía, está institucionalizado que la consulta se cobra pero el médico parece que trabaja gratis fuera del consultorio”, agrega. Así fue que, junto con su anestesiólogo y socio Luciano Grane, decidieron crear ProApp, una aplicación que intermedia entre las consultas de los pacientes y las respuestas de los profesionales. Pusieron, entre los dos, $ 300.000 para crear la S.R.L (Ideas White), y luego, desarrollarla App y difundirla. Cuando un paciente se registra en ProApp,se crea un usuario vinculado a una cuenta de MercadoPago y una tarjeta de crédito. Luego, los usuarios se encuentran con los profesionales en una sala de chat donde pueden hacerse las consultas.

El entorno está enfocado de cara al profesional ya que la aplicación no ofrece una búsqueda por profesión sino por usuario; los médicos no pueden encontrarlos por sí mismos y los pacientes no pueden acceder a la consulta sino saben el user del profesional.“Nuestro sueño es que cada profesional entregue una tarjeta con el usuario de ProApp a sus clientes y no con un número personal”, explica Rugna.

El famoso chat —el alma del emprendimiento— es de desarrollo propio y encriptado para proteger la privacidad de pacientes y profesionales que, por allí, darán solución a las consultas. De hecho, a diferencia de otros chats, cuando finaliza la consulta se ofrece una copia y se borra de los servidores, de la App y de los teléfonos.

Un Uber de...

En algún punto, ProApp no funciona de manera diferente a otras plataformas de la sharing economy que se valen de intermediarios tecnológicos para unirla oferta con la demanda. Como Uber, ProApp es solo una plataforma para conectar dos segmentos y facilita, además, los cobros por las consultas.

¿El negocio dónde está? En el valor de las consultas, fijadas por la compañía: no importa la especialidad o el motivo de la consulta sino el momento en el que se hacen. Son $ 35 si se hace de noche; $ 50, los fines de semana y feriados. Se trata de precios agresivos para ganar una cuota de mercado.“Lo hicimos así para que todos puedan pagarlo y romper con la barrera cultural de que la consulta no se cobra”, dice el médico emprendedor respecto de sus, hasta ahora magros, 180 usuarios. De esto, un 75 por ciento es para el profesional y el resto para ProApp y MercadoPago.

Para el profesional, la diferencia también puede ser significativa a fin de mes:“Si contestan unas 15 consultas por día podrían ganar entre $ 8.000 y $ 9.000 más por mes por algo que se hace gratis”. Aunque la aplicación fue pensada para los médicos, quienes según ProApp posiblemente serán entre el 30 y 40 por ciento de los usuarios, el chat está preparado para que cualquier profesional pueda cobrar porsus conocimientos.

Desde la empresa aseguran que tienen proyección internacional y miran a los países de Uruguay, Chile, Colombia, México y la España del viejo continente. como futuros destinos de expansión.“Pensamos habilitar el videochat y permitir el envío de archivos para mejorarla consulta, con cargos diferenciales”, adelanta el emprendedor y agrega: “sacamos una versión funcional porque este es un mercado en donde la innovación se valora mucho; había que llegar antes”. Aunque, de no poder poner un pie fuerte en la región, miran con entusiasmo el mercado estadounidense, en el que el pago por consultas médicas está más aceptado, por el modelo de salud privado que impera en ese país.

En números

Fundación: 2017

Inversión inicial: $300.000

Facturación (proyectado): $264.000

Socios: 2

