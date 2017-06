Llegan a la Argentina los emprendedores de la primera marca de “no-comida” del mundo

Matías Muchnick nació en Chile, tiene 29 años y es uno de los fundadores de The Not Company, una empresa que se dedica a desarrollar alimentos que reemplazan a los tradicionales, pero mantienen toda su experiencia sensorial. Saben igual, huelen igual, pero no lo son. Él jugaba al rugby, pero un día sufrió una lesión de cadera y tras la operación le recomendaron comer mucha proteína animal. Lo hizo, pero no notaba un progreso. Un amigo le recomendó que haga todo lo contrario, que deje de comer carne. Lo escucho y se recuperó. Tras la experiencia, el ingeniero comercial dejó su trabajo en JP Morgan y empezó a ver cómo podía ayudar a la gente con su alimentación.

“El sistema alimentario es obsoleto”, afirma el fundador de NotCo. Según explica, no sólo gran parte de lo que producimos es ineficiente en términos energéticos, sino que la calidad es insuficiente. Algunas carnes tienen una proporción de hasta 56 a 1, gastan 56 veces la energía que generan. Los productos ellos, alcanzaron gastar solo 2 veces lo que generan. “Sumado a este gasto innecesario, hay que tener en cuenta que 3 de cada 5 muertes son debidas a enfermedades relacionadas con la dieta”, resalta Matías.

The Not Company fue incubada por Indie Bio, la principal aceleradora especializada de Silicon Valley. El equipo está integrado por Matías y dos científicos: el bioquímico Karim Pichara y el especialista chileno en machine learning Pablo Zamora. Juntos desarrollaron una pieza de software llamada Guiseppe que se encarga de analizar la composición molecular de un alimento y luego ver qué vegetales combinar para imitarla. Parte de su aprendizaje es recibir comentarios de humanos sobre el sabor de los productos para definir que es rico y que no.

El primer producto que lanzaron es Not Mayo, una mayonesa que no es mayonesa. No tiene huevo. Está hecha con papas, guisantes, albahaca y aceite de canola. De hecho todos sus productos se definen como no-algo (no-leche, no-yogur y no-queso).

Dicen que no son una empresa de alimentos, sino una tecnológica y buscan diseñar comida para terceros. Actualmente, su producto está disponibles en 82 negocios de Chile, pero ya hicieron un acuerdo con la cadena de supermercados Jumbo de Cencosud para ubicar la mayonesa que no es en 700 sucursales del país vecino.

“Nunca hay que promocionar un producto como vegano porque la gente piensa que no es para ellos. Nosotros posicionamos nuestros productos como al extremadamente rico, saludable y sustentable”, dice Muchnick y agrega: “A cierta generación puede no interesarle lo sustentable, pero para nosotros, para mi generación, es muy importante lo que hacemos con el planeta”. Uno de los problemas que nota con este tipo de emprendimientos disruptivos es que cuando funcionan, sus fundadores suelen venderlos. Ellos ya recibieron una oferta de Danone y la rechazaron. No quieren que alguien sea su principal inversor, ellos esperan lograr ser tan grandes como quienes intentan comprarlos. “El consumidor es quien determina el espectro de alimento y como a la gente le gusta lo que hacemos, marcas como Danone están queriendo aprender de nosotros”, cuenta Matías.

Planean llegar a la Argentina antes de que termine el 2017. “La ronda de inversión actual que estamos teniendo significará nuestra expansión a Perú, Brasil y la Argentina”, detalla Muchnick, quien asegura que el prototipo del no-churrasco aparecerá recién en el 2020 y pasará un tiempo más hasta que llegue a la parrilla.

