Llega el iPhone X al país con precio récord: por qué conviene comprarlo acá

A pocas semanas de su lanzamiento el celular de alta gama de Apple podía encontrarse $47.000 en páginas como MercadoLibre, pero resultaba más barato ir a comprarlo a Miami (incluido el precio de los pasajes y el alojamiento). Ahora que llegó de manera oficial, el panorama sigue siendo bastante parecido: comprar un iPhone X en el país cuesta $40.000 o más.

¿Dónde y cuánto?

Frávega informó que el teléfono estará en sus vidrieras a partir del 19 de enero, pero abrirá la preventa online el 12. En principio, la versión de 64GB costará $43.299 y la de 256GB, $49.999. El desembarco oficial no afectó los precios en las plataformas de eCommerce. En MercadoLibre, el precio de los equipos oscila entre los $35.000 y los $45.000 y en Tienda Linio ya apareció la primer publicación de un iPhone X de 64GB a $41.699. Maxim Store y Garbarino, los otros dos revendedores oficiales, todavía no anunciaron cuánto costará.

En los Estados Unidos y a través de la página de Apple, los equipos cuestan US$ 999 y US$ 1.149 respectivamente. En pesos serían $19.000 y $21.850, pero hay que sumarle el recargo del 50% sobre los gastos que excedan los US$ 300.

Esa es la razón por cual el iPhone legal es solo un 1% del mercado total de smartphones. IPhones se ven mucho en la calle pero son del contrabando: hormiga y del groso, que vende ya 3 millones de unidades al año. — Florencia Pulla (@florws) 5 de enero de 2018

¿Conviene comprarlo en la Argentina?

El iPhone X “legal” tiene un target específico: aquellos que no pueden viajar y necesitan financiación para conseguir el equipo. Los retails locales cuentan con programas como Ahora 12, Ahora 18 y cuotas sin interés que dependen de cada banco, algo que imposible para las compras online y los locales en el exterior.