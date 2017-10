Las matemáticas dicen que tan posible es que la Argentina quede afuera del Mundial

El periodista español Alexis Martín Tamayo, @2010MisterChip en Twitter, es experto en cifras y datos sobre diferentes deportes. Hoy por la mañana publicó en la red social del pajarito las posibilidades matemáticas de la selección argentina de entrar o no al Mundial de Rusia 2018. El análisis está realizado de acuerdo a los diferentes resultados que pueden darse en la próxima fecha de Eliminatorias, contra Ecuador el martes, contra la matemática.

Hay varios escenarios posibles para la albiceleste:

- Si ganan Chile (a Brasil…), Perú y la Argentina, pero la selección nacional no hace más goles contra Ecuador que Perú contra Colombia, juega repechaje.

- Si la Argentina gana su partido y se producen resultados diferentes a los mencionados en el punto anterior, la selección se clasifica.

- Si empata, queda entre los cinco primeros en 30 de los 81 casos posibles.

- Si Paraguay no gana y pierden tanto la Argentina como Perú, pero la selección pierde por menos goles que Perú contra Colombia, juega repechaje.

- Si la Argentina pierde y se produce cualquier otra combinación que la descrita en el punto anterior, la albiceleste se queda afuera.

Luego, Tamayo hace el cálculo de las posibilidades matemáticas de las posibilidades de la Argentina: la selección nacional se clasifica en 71 de los 243 escenarios posibles (29,218%); va al repechaje en 50 de los 243 escenarios posibles (20,576%); y queda eliminada en 122 de los 243 escenarios posibles (50,206%).

El periodista hace, finalmente, dos aclaraciones importantes: 1) los 243 escenarios que pueden darse en la última fecha no son equiprobables (cuando la probabilidad de ocurrencia de ambos sucesos es la misma), por lo que los porcentajes expresados anteriormente no expresan una posibilidad real; y 2) en el cuarto escenario planteado, supone que la Argentina no va a perder con Ecuador por más de cuatro goles.