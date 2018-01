Las lecciones de la maestra que marcó a Bill Gates cuando tenía nueve años

La mayoría conoce a Bill Gates por ser el fundador de Microsoft o uno de los filántropos más ricos del mundo. En cambio, son pocos los que pueden decir “yo le enseñe eso” y, según cuenta, una bibliotecaria que conoció cuando apenas cursaba el cuarto año de la primaria fue una de sus mayores influencias.

Su triangulo de influencias femeninas está integrado por su madre, su abuela y Melinda. En palabras del propio Gates, ellas se merecen gran parte del crédito -y la culpa- de que sea como es hoy. Pero a ellas se le suma Blanche Caffiere, quien le inculcó la pasión por aprender.

“Antes de su muerte, alcance a agradecerle por el rol que jugó en mi vida, impulsando mi pasión por el aprendizaje cuando podría haberme aburrido en el colegio”, escribió en su blog. Caffiere murió en 2006, poco después de cumplir 100 años. Gates la conoció en la escuela primaria View Ridge de Seattle. “Era timido e intentaba desesperadamente pasar desapercibido porque tenía grandes problemas, como mi horrible caligrafía y un escritorio desordenado. Intentaba ocultar el hecho de que me gustaba leer. Era algo cool si eras una chica, pero no si eras hombre”, recordó el multimillonario.

La bibliotecaria le ofreció al joven Bill su biblioteca. “Comenzó por preguntarme qué me gustaba leer y qué me interesaba. Despues me consiguió un montón de libros, algunos más complejos y desafiantes que los que venía leyendo. Por ejemplo me acercó biografías que ella había leído”, explicó. Caffiere luego se tomaba el trabajo de sentarse con él para discutir los libros, saber si le gustaron y averiguar qué había aprendido de ellos.

“Las maestras generalmente no quieren molestar a sus alumnos con lecturas extra más allá de las tareas que les asignan, pero de Caffiere aprendí que mis profesoras tenían mucho conocimiento para compartir. Yo solamente tenía que preguntar.”

Desde ese momento, quien luego fundaría Microsoft empezó a consultarle a sus profesores qué libros les gustaban, tanto en la secundaria como en la facultad, para leerlos cuando tenía tiempo y decirles lo que pensaba.

“Mirando hacia atrás, no hay dudas de que el tiempo que pasé con Caffiere ayudó a despertar mi interés por las bibliotecas y a enfocarse en ayudar a que todos los chicos tengan excelentes maestros”, reflexionó en su blog. Bill Gates podría no haber sido Bill Gates de no conocer a esa bibliotecaria cuando tenía apenas nueve años.