Las 15 predicciones que Bill Gates hizo en 1999 se volvieron realidad

En 1999, el fundador de Microsoft, Bill Gates, escribió un libro llamado “Business @ the Speed of Thought” (Negocios a la velocidad del pensamiento) y en él hizo 15 predicciones que para ese entonces parecían muy lejanas, pero hoy se volvieron realidad.

Páginas para comparar precios

Bill Gates escribió: “serán desarrollados servicios de comparación automática de precios para que las personas vean los precios de múltiples sitios web, haciendo que puedan encontrar sin esfuerzo el producto más barato de cualquier industria”. Hoy existen empresas como MercadoLibre, Amazon, Despegar y TriVago que cuentan con inmensos catálogos donde es posible encontrar distintos precios para un mismo producto.

Dispositivos móviles

En su libro, también mencionó a los dispositivos móviles. Gates predijo que “la gente llevará pequeños dispositivos que les permitirán mantenerse en contacto y realizar negocios electrónicos sin importar dónde estén. Basta con subirse a cualquier transporte público para demostrar que tenía razón. Los smartphones y los relojes inteligentes mantienen a la gente conectada.

Pagos instantáneos, financiamiento online y telemedicina

“La gente pagará sus facturas, manejará sus finanzas y se comunicará con sus médicos por Internet”, escribió. Hoy la telemedicina está despegando. Push Doctor, una app para hacer videollamadas con un médico recaudo US$ 26 millones. Los servicios de pagos y finanzas como PayPal son cada vez más y las criptomonedas superaron las predicciones del fundador de Microsoft.

Asistentes personales y la Internet de las Cosas

El gurú anticipo el desarrollo de "compañeros personales" y gigantes como Amazon y Google no dudaron en crear sus propios asistentes virtuales.

Monitoreo online de las casas

Su libro dice: "Las transmisiones de video desde tu casa serán comunes y te informarán cuando alguien te visita mientras no estas". En 2014, Google compro a la empresa de cámaras Dropcam por US$ 555 millones. Otras, como Ring, tienen dispositivos para ver quien toca timbre cuando no estamos.

Redes sociales

Gates planteó que habría "sitios web privados para los amigos y la familia que permitirán chatear y planificar eventos" y la frase resultó ser una excelente descripción de Facebook que recientemente alcanzó los 2.000 millones de usuarios. También están Snapchat, Instagram, WhatsApp y otras redes sociales le dan la razón.

Ofertas y promociones automatizadas

Bill Gates vió que los anuncios de Google evolucionarían. "Habrá software que sabrá si reservamos un viaje y usará esa información para sugerirnos actividades en nuestro destino", fue la frase. Ahora es una realidad, los avisos se adaptan a la actividad de los usuarios.

Chats para discutir deportes en vivo

"Mientras vemos una competencia deportiva por televisión, podremos discutir en vivo lo que pasa y participar de concursos donde votaremos quien ganará", dice su libro. Los grandes eventos deportivos suelen ser tendencia en Twitter y las conversaciones incluyen imágenes, videos y memes. Cadenas como ESPN ya incorporaron servicios de chat para sus transmisiones online.

Publicidad inteligente

"Los dispositivos tendrán publicidad inteligente. Sabrán tus hábitos de compra y mostrarán anuncios según tus preferencias", le contaba Gates al lector en 1999. Esta tecnología ahora es moneda corriente para Google y Facebook. Todos los anunciantes pueden dirigirse a los usuarios basándose en sus intereses, historial y hábitos de compra.

Links a la web en la TV

Resulta difícil encontrar un programa de televisión que no muestra un link a su sitio web o a sus perfiles en las redes sociales. Cuando Gates dijo que "las transmisiones televisivas incluirán links a sitios web y contenido complementario", estaba en lo cierto.

Fotos de discusión online

Hoy las redes sociales son una de las principales herramientas de los movimientos sociales. El creador de Windows entendió que con el paso de los años "los ciudadanos podrán tener discusiones online sobre los temas que los afectan" y ahora gran parte de los debates políticos tienen lugar en Internet.

Comunidades online basadas en intereses

Para él, la ubicación geográfica pasaría a ser insignificante. "Las comunidades online estarán influenciadas por los intereses de las personas, no por su ubicación", escribió. Hoy existen comunidades en torno a todo tema posible y plataformas como Reddit le ofrecen a sus usuarios la posibilidad de crear sus propias comunidades.

Software para manejar proyectos

Viendo sus propios problemas y hacia donde avanzaba la tecnología, Gates aseguró que "los lideres de proyectos que quieran armar un equipo podrían reclutar gente por Internet y recibir recomendaciones". Ya existen plataformas para optimizar el trabajo, reclutar personal y asignar tareas a cada miembro del equipo.

Buscar trabajo por Internet

Gates dijo: “Quienes busquen trabajo podrán encontrar oportunidades en Internet al declarar sus intereses, necesidades y habilidades”. LinkedIn, la red social para profesionales comprada por Microsoft, ya alcanzó los 500 millones de usuarios y hay cientos de otros sitios que permiten buscar trabajo online.

Plataformas para la comunidad de negocios

Gates imaginó que en el futuro las empresas podrían contactarse con otras para organizar proyectos en conjunto. Hoy, plataformas como UpWork le permite a cualquier compañía ponerse en contacto con diseñadores, escritores o ingenieros para realizar trabajos que normalmente no hacen.