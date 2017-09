La serie de US$ 10.000 millones que inspiró el smartphone cumple 51 años

Star Trek (o Viaje a las Estrellas) cumple hoy 51 años de vida. Vio la luz cuando la cadena estadounidense televisó el capítulo “The Man Trap” (La trampa humana) el 8 de septiembre de 1966. Sin embargo este no fue el primer capítulo filmado, sino el sexto. Sucede que en aquella época las series tenían por costumbre empezar y cerrar las historias cada semana.

La historia comenzó dos años antes, en 1964, con “The Cage” (La jaula). Gene Roddenberry, creador de la serie, filmó ese píloto con otros actores y otros personajes (el Señor Spock y Leonard Nimoy ya estaban) y NBC lo rechazó. “Muy cerebral”, dijeron. Pero, nobleza obliga, le permitieron preparar un nuevo episodio piloto, “Where no man gas gone before” (Donde ningún hombre ha llegado antes), que se grabó en 1965. Para hacer corta una larga historia, al canal le gustó. Sin embargo, tres años --en 1969-- después la serie se canceló por bajo ratings (según NBC, otros plantean motivos distintos). Los capítulos, recuerda Alex, editor de un portal local con noticias de la serie (Star Trek Argentina), se pasaban por Canal 13 desde 1967. “Mi mamá era fanática, ella veía la serie original por el Canal 13 en el 67, tiene algunas cosas de TV Guía y recortes de esa época, por ejemplo”, dice.

Con el renacimiento de las películas ambientadas en el espacio que provocó Star Wars en 1977, todos los estudios de Hollywood querían obtener su parte en la acción. La Paramount (dueña de los derechos de la serie que originalmente producía el estudio Desilu, propiedad de Lucille Ball –la histórica protagonista de “Yo amo a Lucy”) quiso subirse al carro y decidió convertir a una serie que estaba por comenzar a filmarse (Star Trek: Phase II) en la primera película de la saga. Y el resto es historia: a esta primera entrega no le fue tan bien (más en lo artístico que en lo comercial) pero dio inicio a una franquicia que, en la actualidad, engloba 725 episodios (cinco series y una versión animada) que se filmaron entre fines de los 80 hasta principios de los 2000, así como 13 películas. Si uno quisiera verlos todos juntos, sin parar, tardaría 23 días o 546 horas.

La franquicia, a 2016, ha recaudado US$ 10.000 millones, y ocupa el séptimo lugar dentro de una selecta lista de imperios mediáticos cuyos ingresos han llegado a Vulcano y más allá allá. Primero está Pokemón con US$ 55,15 mil millones(2017); luego sigue Star Wars, US$ 42 mil millones (2015); Harry Potter (nació como una serie de novelas y luego llegó a la pantalla grande, con US$ 25 mil millones a 2016), James Bond (US$ 19,5 mil millones a 2015), Call of Duty (que nació como videojuego, y recaudó hasta 2016 US$ 15 mil millones) y The Simpsons (US$ 12 mil millones, 2014).

Alguno de los actores que han pasado por sus filas se convirtieron en multimillonarios por derecho propio, como William Shatner, con un valor neto de US$ 100 millones, y el ya fallecido Nimoy, US$ 45 millones. Su creador llegó a tener US$ 500 millones y el productor ejecutivo de los spin-off The Next Generation (TNG), Deep Space Nine, Voyager y Enterprise puede darse el lujo de vivir de sus ingresos por derechos mientras pasea por el mundo.

Gracias a Star Trek

Martin Cooper, el gerente de Motorola que inventó el teléfono celular en 1973, ha reconocido que se inspiró cuando veía al capitán Kirk (Shatner) comunicarse con la nave con su “comunicador” dorado y negro.

El capitán Kirk muestra sus destrezas con el "comunicador"

y, a la vez, inspira al inventor del celular.

Los iPads primero aparecieron en Star Trek. De hecho, en la serie The Next Generation (que data de 1987) tenían el nombre de PADD (display de datos de acceso personal, por su sigla en inglés).

El capitán Picard y su PADD (ahora sería iPad).

También los viejos discos de 3 ½ que inventó IBM luego de los de 5 ¼ son muy parecidos a los dispositivos de almacenamiento que tenían en la serie original, mientras que los USB que hoy utilizamos son similares a los “chips isolineales” de la serie de TNG.

Siri y los demás ayudantes digitales, como Alexa de Amazon, nacieron en la pantalla. En los 60 sus respuestas eran rudimentarias, pero 20 años después ya habían mejorado.

Y la popularización de la impresión 3D encuentra su correlato en la serie de las estrellas. La nave Enterprise-D, en TNG, tenía su propio centro de “replicación” de regalos. Uno elegía lo que quería y voilà. Todo rearmado molecularmente desde materiales básicos. Igual a como hoy funciona la impresión 3D.

El regreso

El próximo 24 de septiembre, en los Estados Unidos, Star Trek vuelve a las pantallas con una nueva serie, “Discovery”. Situada ficcionalmente 10 años antes de la serie clásica, tendrá como protagonista a Sonequa Martin-Green (que pasó por The Walking Dead) como la teniente Michael Burnham, una hermana política de Spock. Jason Isaacs (Lucius Malfoy en la saga Harry Potter) será el capitán Lorga y Michelle Yeoh (ex Miss Malasia, protagonista de El tigre y el dragón) como la capitana Georgiou.

Grabada en Canada, la serie tiene confirmada (salvo oficialmente) una segunda temporada. Con un presupuesto que está alrededor de los US$ 8 millones, la primera ya está paga solo con la venta de los derechos a Netflix, que la llevará a sus usuarios de todo el mundo, excepto en los EE.UU., que se verá en la plataforma de streaming de CBS --dueña actual de los derecho-- (y en Canadá, donde la mostrará la cadena CTV, de Bell Media), llamado CBS All Access. No es la primera vez que se busca a Star Trek para solidificar un lanzamiento: Paramount la iba a llevar como serie estrella de un nuevo canal de TV a fines de los 70 pero se decidió por hacer la película y cancelar este plan, pero en 1995 finalmente lo hizo, con Voyager como punta de lanza. Al final, no le fue bien: el canal se funsionó con el de Warner y hoy son la cadena The CW, que apunta a adolescentes y jóvenes con series de superhéroes y vampiros.

Como parte del acuerdo con Netflix, el servicio de streaming subió todos los episodios de la saga (así como la serie animada y varias películas) a su plataforma. Con motivo del cumpleaños 51, y teniendo en cuenta que el lanzamiento mundial de Discovery está a pocos días (será el 25 de septiembre), puso a disposición interesantes datos sobre los episodios más "vueltos a ver" (más de una vez) por sus usuarios, de los 695 posibles (algunos episodios dobles están juntos, por eso las cuentas no dan exactas).

Así, según el comunicado de Netflix, analizaron el comportamiento de 104 millones de usuarios en 190 países. “Para obtener información más allá del comportamiento predeterminado, los primeros dos episodios de cada colección se dejaron fuera de la muestra. Se considera que un episodio ‘se volvió a ver’ cuando un miembro regresó a ver al menos 6 minutos de un episodio que ya había visto en su totalidad”, explican.

“Son más de 12.000 fans los que se han pasado más de 536 horas (o 22 días) viendo Star Trek”, indicaron. Los datos de Netflix también indican que el episodio que más veces se ha vuelto a ver es “Endgame” (Fin del juego) el último episodio de Star Trek: Voyager. A este lo sigue “Best of both worlds, part 1” (Lo mejor de ambos mundos, parte 1), un episodio señero de The Next Generation: el capitán Picard (Patrick Stewart, también conocido por interpretar al Profesor X en X-Men) es raptado por una raza cibernética y su tripulación tiene que destruirlo.

Estos son los episodios más vistos, según Netflix.

La plataforma de streaming analizó cuál es la colección más popular de la saga en el servicio y la respuesta “no es tan sencilla”, señalaron. “Mientras que The Next Generation y la serie original tienen una mayor audiencia, los fans de Voyager y Deep Space Nine son más propensos a volver a ver los episodios.”

SD SEBASTIÁN DE TOMA @sebadetoma