La importancia del tipo de servidor dedicado para el hosting

El auge de los servicios de hosting hace que muchas personas se pregunten cómo deben ser los servidores de las empresas que dan servicio de web host. La verdad, se trata de una pregunta inteligente... Servicios como los de DonWeb han tenido éxito en el hosting, ya que tienen el espacio físico y los servidores que ayudan a optimizar ese servicio, además de capital humano y soporte técnico. Es un dato relevante, puesto que, de esta manera, se logra mejorar la capacidad y la función de almacenaje.

¿Cómo son los servidores de los servicios de hosting? ¿Qué potencialidades deben tener? ¿Cualquier equipo puede servir como servidor? Lo cierto es que toda compañía de web host debe mostrar las variables de sus servidores para que los clientes tengan la seguridad de que su data se aloja en un lugar seguro. Por lo general, poca gente se preocupa por saber estos datos y se limita a indagar precios o cantidad de memoria de resguardo.

Como punto de partida, si querés tener tu página web o portal digital en un buen lugar, debés asegurarte de que se trata de un “servidor dedicado”.

Pero… ¿qué es un servidor dedicado? Se trata de un servidor completo que queda bajo el cuidado de un cliente, de manera que pueda emplearlo a su gusto y con total plenitud. De esa manera, se puede tener un servidor versátil, todo en uno, que logra hacer el llamado multitasking.

Antes de ahondar en el tema del servidor dedicado, vamos a dejar en claro el asunto de los diversos tipos de servidores que existen y sus características. Así podrás elegir, si así lo deseás, un servidor particular para una función o, si preferís, un servidor múltiple, lo cual si bien implica un gasto mayor también tiene muchas ventajas comparativas. Sin más que decir, te invitamos a repases el tema planteado en las líneas a continuación.

Sobre los diversos tipos de servidores que existen

Si sos un experto en informática, esta sección del texto te parecerá un tanto superficial. No obstante, no todo el mundo es experto en este tema. Por eso, hay que hacer el esfuerzo de mostrar una lista con breves características de cada tipo de servidor:

Servidores de archivo: son usados simplemente para almacenar. Son los que vos usás en servicios como Mega y otros medios de hospedaje masivo. No permiten hacer nada más, solo guardar data protegida con una determinada clave.

Servidores de correo: son los que usás en todas las operaciones relacionadas siempre con e-mails, aunque únicamente para los clientes de la red: enviar, almacenar, recibir, enrutar, etcétera. Son perfectos para proteger datos de correos electrónicos de empresas o instituciones gubernamentales.

Servidores de base datos: muy parecidos a los de archivo, con la salvedad de que poseen algoritmos o programas para que la gente pueda administrar información de manera especial, con bases de datos y no solo con carpetas y directorios.

Servidor de acceso remoto: permiten la distribución del acceso a Internet de una determinada red. Se usan para negar el acceso a ciertos sitios web. Igualmente, controla los canales de comunicación entre todas las computadoras adscritas al sistema de información.

Servidor telnet: es un servidor que permite tener acceso a otras computadoras. Incluso, permite la entrada al propio servidor, como si el usuario remoto estuviese frente al teclado y periféricos que lo controlan. Suele usarse por personas que saben de temas de servidores, no por cualquier tipo de usuario.

Lo anterior es útil, puesto que los diversos servicios de hosting logran ofrecer toda la gama de alternativas antes descritas, necesario conocerlas para elegir la mejor oferta. Igualmente, con un servidor dedicado se pueden explorar todas esas opciones, pero igual se necesita de apoyo técnico por parte de la empresa de web host.

Hosting



El tema del hosting en los “servidores dedicados”

El tema de hosting gana importancia ante los crecientes pedidos de servicios de hospedaje web. En dado caso, un servidor dedicado permite al usuario tener pleno control del sitio donde guarda la información. Por ello, es el más adecuado para quienes respaldan datos de gran relevancia, que, en casos, deben ser monitoreados continuamente. Vale decirse que es un servicio más complejo que el del hosting tradicional, ya que tiene más prestaciones.

Por lo general, la gestión de un servidor dedicado se realiza directamente capturando el escritorio del servidor. Además, se valen de lo que llaman un "terminal Server" en Windows o mediante la denominada "consola" en Linux. Para alojar páginas web o efectuar venta de alojamientos web, es obligatorio instalar diversos programas o componentes del propio sistema operativo, para gestión de DNS, archivos, asignación de usuarios y de claves.

En caso de no usar servidores dedicados, la gente suele pedir solo una parte de un servidor, con lo cual no tiene total dominio del sistema de alojamiento. No obstante, esto no siempre es necesario. Por ejemplo, alguien que solo maneja un portal web con algunas publicaciones, no necesita de un servidor de este tipo. Solo requiere de un medio más o menos convencional al respecto. La mayoría de los clientes se mueven en este ramo.

Por lo contrario, si alguien necesita alojar correos de mucha seguridad y bases de datos, así como tener un acceso remoto para modificar ciertos modos de funcionamiento del servidor sin pedir del prestador de servicios… entonces lo que necesita es un servidor dedicado. Es ideal para empresas grandes que no desean invertir en la infraestructura de un servidor. Sin duda, es una opción a tomar en cuenta por quienes usan la web para grandes planes de negocios.