Iplan invertirá $ 500 millones en 2018 y apunta a dar telefonía móvil

La empresa de telecomunicaciones de origen argentino Iplan redobló la apuesta para 2018: tras afirmar que las inversiones de este año alcanzaron los $350 millones, anunció que el año que viene la cifra ascenderá a $500 millones, en su estrategia por seguir ampliando su red de fibra óptica para no darle solamente ya servicios a las empresas sino también al segmento residencial.

El desembolso para el año que viene se enmarca dentro de los $1.000 millones que los fundadores de Iplan habían prometido al presidente Mauricio Macri en septiembre de 2016 dentro de un plan trianual que culminará en 2019, para la ampliación de la red de fibra óptica que la empresa tiene mayoritariamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Sin embargo, desde la compañía estiman que el año que viene superarán la cifra prometida ya que planean, en palabras de su presidente, Pablo Saubidet, "cubrir de forma directa al menos un tercero de los hogares de CABA; queremos tener más capilaridad en las áreas más densamente pobladas del país".

La ampliación de sus operaciones en Rosario y Córdoba es parte de esa meta como también lo fue, en su momento, el lanzamiento de su servicio residencial, Liv. Anunciada en 2016 es una opción premium de conectividad porque es de las pocas que lleva fibra directamente al hogar y no a través de nodos cercanos o cables de cobre.

"Es un negocio de números bajos por ahora; la inversión está puesta sobre la red y el roll out es por barrios", contó Saubidet sobre la estrategia comercial de la marca que, a fines de septiembre, llegó a 1.000 clientes conectados. El fundador de la empresa –junto con Daniel Nofal y George Stewart– tampoco descarta ampliar sus operaciones abriendo otra unidad de negocios, esta vez de telecomunicaciones móviles.

"Hoy las condiciones todavía no están dadas–dijo Saubidet– pero es un negocio que miramos de cerca. Tienen que estar las licencias y el espectro que hoy, todavía, no tenemos", dice. No descarta, sin embargo, que de contar con las autorizaciones pertinentes las inversiones también crezcan para apalancarse en un segmento que tiene como players principales a Movistar, Personal y Claro.

