Invierten US$ 15 millones para renovar cajeros automáticos

Los dos players en el segmento de cajeros automáticos --Banelco y Red Link-- se preparan para lanzar novedades en los próximos días. Aunque el usuario todavía no note grandes cambios en su operatoria habitual, el desarrollo de los llamados "cajeros multivendor" tiene como objetivo que su relación con la red de ATM sea más fácil y, dicen, más segura.

"El proyecto multivendor no es nuevo, empezó en 2013 pero el lanzamiento quedó diferido en el tiempo. En el últimos año hicimos desarrollos para poder implementar el software en la red. Hay una parte de la inversión que es nuestra y tiene que ver con el desarrollo del aplicativo, y otra le toca a los bancos, cuando tengan que ir adecuando su parque e inviertan en las licencias," cuenta Valeria Melchior, gernete de Producto de la división de Procesamiento de Prisma a Infotechnology.com.

"Estamos trabajando con algunos bancos que tienen un plan para incorporar estos nuevos cajeros, que básicamente aportan simplicidad al momento de operar del usuario, unifican la imagen de todas las unidades, y hacen que la navegación sea mucho más sencilla", explicó a Infotechnology, el gerente de Red Link, Jorge Larravide. "Se agregan algunas funcionalidades como extracción rápida, en el que el sistema registra cual es la ultima operación y te permite retirar efectivo apretando un solo botón," agrega.

Como explicó Telam, esa inversión por banco puede variar. Si se trata de un cajero moderno, como los que abundan en la red, solo deberán destinar US$ 600 por cajero en licencias y convertirlo, así, en multivendor. Si es viejo -- "y hay unos 250 cajeros que entran en esa categoría en nuestra red", reconoce Melchior-- la inversión deberá ser mayor, unos US$ 30.000 por el reemplazo total. De los 7.000 equipos que necesitan este update para Banelco, se deberán desembolsar, entonces US$ 4,2 millones. Con Red Link, la cifra asciende a US$ 5,4 millones por sus 9.000 cajeros, por lo que suman más de US$ 9 millones. El cálculo adicional tiene que ver con el cálculo de recambio, que se especula podría ser cercano a los US$ 6 millones.

Lo que se gana, lo que se pierde

¿Por qué así y por qué ahora? Hay razones técnicas que lo explican. Cada cajero tiene una capa de software propietario que varía según la empresa fabricante del cajero en cuestión. Esto hace que las empresas de cajeros automáticos tengan que lanzar varias versiones de nuevos desarrollos para hacerlos compatibles con cada entidad bancaria. "Ahora habrá una única versión de softare para todas las marcas," reconoce Melchior. Y así cuando tengan que lanzar nuevos desarrollos el time to market también se reducirá.

Esto redunda en varias mejoras. Entre ellas, la más importante, será una simplificación de la experiencia de usuario. "Hoy el usuario tiene varios botones y pantallas para hacer una sola operación. Cuando los cajeros multivendor, la interfase será más parecida a un celular inteligente," cuenta Melchior. Larravide puntualizó que "un cajero tradicionalmente tiene ocho teclas a los costados para seleccionar un menú", y señaló que "en una pantalla táctil, como la que tienen los Mutlivendor, se pueden dibujar botones y agregar imágenes".

Pero no descartan que, de cara al usuario, también se puedan implementar parches y mejoras para evitar el fraude bancario. "El fraude no es lo único que importa. Pero si antes había que hacer 16 versiones de un mismo desarrollo, se complicaba. En transacciones complicadas, como retirar efectivo sin tarjeta, esto es un claro beneficio y permite mejorar más rápido muchos cambios en la red."

Desde Red Link, Larravide destaca el bajo indice de fraude del que goza la compañía gracias a la verificación alfanúmerica por lo que, reconoce, "no habrá grandes cambios".

Red Link ya tiene en la calle los primeros prototipos en el microcentro y en la ciudad de Córdoba y planea lanzar tres más el mes que viene. Banelco planea hacer lo propio, en una sede del HSBC, la semana que viene.

F Florencia Pulla Fpulla@Infotechnology.com En Twitter, @Florws