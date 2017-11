How to: 5 formas gratuitas de tener más espacio en Gmail

Gmail ofrece 15 GB de espacio de almacenamiento gratuito, y aunque hace unos años parecía mucho, hoy en día ya no lo es tanto y si se usa intensivamente el temido mensaje de que se necesita más espacio virtual va a aparecer más temprano de lo que se cree.



La primera opción que ofrece el correo electrónico de Google es pagar por más espacio de almacenamiento, con paquetes que van hasta los 30 terabytes. Pero también hay formas gratuitas de conseguir espacio, aprovechando las opciones de optimización que ofrece la misma plataforma.

Vaciar la papelera

Algunos usuarios no lo saben, pero los archivos eliminados siguen ocupando espacio de la cuenta. Si bien es cierto que se eliminan automáticamente en cuanto lleven 30 días en la papelera, pero si se necesita el espacio en ese momento, se puede entrar en ella a través del webmail de Gmail y “Vaciar la papelera ahora”.

Vaciar la carpeta de spam

Otro de los sitios preferidos para perder espacio es la carpeta de "spam", donde se aloja todo el correo basura que cae en nuestro mail. Al igual que en el caso anterior, conviene revisarla con frecuencia no solo para vaciarla (también a través de la opción “Eliminar todos los mensajes de spam ahora”), sino también por si se ha etiquetado como mail no deseado alguno que no debería serlo.

Guardar los mails en una computadora

Si configuramos una cuenta de correo electrónico por POP en un dispositivo, cada vez que queramos comprobar elmail, éste se conectará a Internet y descargará los mensajes al almacenamiento local, donde quedarán guardados. Tardará más o menos tiempo en función de la cantidad de mensajes y de su peso y adjuntos. Esto permite tener una copia "física" en la computadora, a la que se puede acceder con libertad. No obstante, si al disco duro le pasase algo, los correos, tanto enviados como recibidos y su organización, se perderían (si no se tiene una copia de seguridad).

Es posible configurar en el cliente de correo electrónico que los mensajes recibidos (no los enviados, que están en local) se borren del servidor una vez descargados o que los conserve indefinidamente (o solo durante unos días).

Para hacer esto, hay que ir a los ajustes de Gmail en la web, apartado “Reenvío y cuentas POP/IMAP” y habilitar el servicio POP , bien para todos los correos, o solo para los que se reciban a partir de este momento.

Borrar los mails más pesados

Los mails más pesados, los que incluyen por ejemplo archivos adjuntos, son los que más espacio ocupan y no siempre son los más útiles o los que se quieren conservar. ¿Pero cómo sabemos cuáles son esos mails?

Para encontrar los correos de mayor tamaño, hay que usar estos comandos e introducirlos en el recuadro del buscador: El comando en cuestión "size:" sirve para buscar los mensajes de un tamaño superior (en bytes) al especificado.

Ejemplo: size:10m

Significado: todos los mensajes de 1 MB (10.000.000 bytes) o más. Es decir, es un mayor igual a.



De esta manera podemos poner los mayores a 1mb o 5mb que posiblemente no sean sólo mails con texto. Luego, se los revisa y se los borra.

Borrar las notificaciones y suscripciones más frecuentes

Aunque ocupan poco, por experiencia se puede comprobar que muchos avisos y suscripciones que tenemos acaban ocupando requiriendo mucho sitio. Una manera muy buena de hacer sitio es borrarlas, si no se quieren volver a consultar. Para tal fin, hay que usar la barra de buscadores e ingresar los correos de, por ejemplo, redes sociales. Así, notify@twitter.com nos va a permitir borrar todas las notificaciones de Twitter.