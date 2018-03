Google lanza herramientas para ayudar a las empresas a mejorar sus sitios móviles

"El celular tiene un increíble poder sobre el consumidor. Hay que rearmar la estrategia, hoy la gente tiene más expectativa. El 53% de los consumidores cierra un sitio si tarda más de tres segundos en cargar y el promedio de carga en la Argentina es de 13 segundos". El que habla y revela que tener un sitio web armonioso y moderno no hace a una empresa más competitiva si es lento en los dispositivos móviles, es Allan Thygesen, presidente de Américas de Google.

Aclara también que hoy los clientes utilizan tiempo muerto entre sus actividades, ya sea mientras esperan un transporte público, o en la sala de espera del médico, para iniciar sus búsquedas o experiencias con productos, por lo que velocidad de una página en dispositivos móviles tiene hoy una importancia clave.

En su décima visita a la Argentina, el directivo del gigante de internet reveló que hoy hay un consumidor "impaciente" que, además de comprar, "quiere vivir una experiencia y en ese recorrido busca ser asistido".

En una entrevista con El Cronista, tras participar del evento para presentar nuevas herramientas dentro de la página "Think with Google" que reunió a representantes del área de marketing de las principales empresas del país, Thygesen instó a las firmas a "asistir" a sus clientes en las búsquedas, a "no solo dar la información, a hacerles vivir la experiencia".

"Hoy estamos en la era de la asistencia, que tiene que ver con ayudar a las personas a hacer cosas, utilizar lo digital para ayudar a las personas en su vida cotidiana. Por ello las empresas tienen que pensar en términos de asistencia, anticipándose a las necesidades del consumidor y brindando la experiencia adecuada para la persona adecuada en el momento adecuado", afirmó.

En el mercado local, destacó a empresas como Garbarino, Unilever o Restorando por el trabajo realizado para mejorar la experiencia del cliente, que repercutió en buenos resultados económicos para cada una de las firmas.

Dispositivos móviles más veloces

Thygesen presentó dos herramientas dentro de la página ’Think with Google’, que agrupa más herramientas gratuitas destinadas a empresas. Una es el "Ranking de Velocidad en Dispositivos Móviles", que permite comparar la velocidad de carga de los sitios móviles con la de otros sitios similares. Esta aplicación muestra la velocidad real del sitio en función de los datos del informe de experiencia del usuario de Chrome.

Con solo colocar la URL, el país de origen y tipo de conectividad –3G o 4G– la aplicación da a conocer la velocidad del sitio. Además, el usuario puede cargar sitios similares al de su empresa para saber en qué situación se encuentra en comparación con sus competidores.

A ella se suma la "Calculadora de impacto", una herramienta que permite estimar cómo, a una velocidad más rápida, podría incrementar sus ingresos.

"Los consumidores esperan tener experiencias móviles rápidas, y cuando estas expectativas no son alcanzadas, eligen abandonar el sitio", advierte Thygesen, quien explica que utilizar la base de datos de la aplicación permite "estudiar el impacto potencial que la velocidad tiene en las tasas de conversión".

"Teníamos que mostrarle a la gente cuan lento era su sitio para que lo cambien. Pero ahora lo que sumamos es que esa gente pueda mostrarle a sus jefes que lo lento tiene sus costos. Mis consejos a las empresas son no solo mostrarse, hay que acelerar la experiencia y participar en ese camino de la experiencia. Hay que estar presente en todas las etapas", finalizó.

Estas dos nuevas herramientas presentadas ayer se suman a otras con las que ya cuenta Google y que también son gratuitas. Entre ellas se ubican "Google Mi Negocio", que ayuda a empresas a ser encontradas cada día en la búsqueda de Google y Maps, tengan o no un sitio; "Google Analytics", que ayuda a las pymes a que vean qué tan eficaces son las interacciones con potenciales clientes; "Garage Digital", que ofrece contenidos creados por especialistas sobre presencia online, comercio electrónico, redes sociales, desarrollo web y posicionamiento en buscadores.

La "primer App en español para pymes", da consejos breves con temas como diseño de sitios para móviles, compras programáticas de anuncios, SEO, remarketing, comercialización de contenidos y publicidad a través de Internet y "Prueba mi sitio" que ayuda a las empresas a medir el desempeño de su sitio web, con base en tres categorías: optimización para dispositivos móviles, Velocidad en dispositivos móviles, Velocidad en computadoras de escritorio.

AR ANDREA RIVAS @andymarivas