Ganaron 100 mil millones vendiendo tecnología que no quieren ni cerca de sus hijos

Los consumidores, a veces, no son conscientes de los peligros de la tecnología. Pero bien saben los desarrolladores y expertos que la tecnología que ellos mismos crearon no están exentas de peligros.

En 2007 Gates se alarmó al ver que su hija comenzó a desarrollar una adición a un videojuego; el cofundador de Microsoft impuso serias restricciones al tiempo que podían pasar sus hijos frente a una pantalla cada día; así, el empresario tampoco les permitió tener un móvil hasta que cumplieran 14 años. Su mujer, Melinda, recordaba que “los teléfonos no son malos en sí mismos, pero para los adolescentes que aún no disponen de las herramientas emocionales para navegar la confusión vital, pueden exacerbar esas dificultades”.

Jobs también mantuvo a sus hijos lejos de la tecnología durante su infancia, es más, les alejó de sus propios productos. El hombre detrás de Apple no dejaba a sus hijos utilizar el iPad recién salido del horno. “Limitamos la cantidad de tecnología que nuestros hijos utilizan en casa”, aseguraba. No son los únicos casos. Un reportaje de 'The Guardian' recogía los testimonios de otros tantos iconos de la tecnología que hacían lo propio. Algunos testimonios son reveladores, como el de Chris Anderson, editor de 'Wired' y fundador de 3D Robotics, que impuso duras condiciones a las costumbres de sus hijos: “Lo hacemos porque hemos visto los peligros de la tecnología de primera mano. Lo he visto en mí mismo, no quiero que les ocurra lo mismo a mis hijos”.

El hecho de que dos de los grandes impulsores de la tecnología restringieran el uso de los dispositivos electrónicos para sus hijos es más que alarmante. La razón no es que fueran excesivamente estrictos, más bien conocían los peligros de la tecnología para los más jóvenes.