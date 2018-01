¿Fin de la "época dorada" de Bitcoin? En un mes, cayó 30% y puede seguir bajando

Mientras que los principales políticos, economistas y empresarios del mundo se reúnen en Davos y discuten cómo enfrentar el auge de los criptoactivos, Bitcoin cayó un 7 por ciento. En un mes su precio bajó 30 por ciento y hoy alcanzó los US$ 10.600.

A las críticas por parte de Theresa May y el secretario del tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, se le suma un bloqueo de fondos por parte del principal exchange de Japón. Luego de alcanzar su pico histórico a mediados de diciembre, cuando cotizaba a US$ 19.500, la principal criptomoneda comenzó una caída de la cual hasta ahora no pudo recuperarse.

Temor en Japón

Coincheck suspendió todos los retiros de su plataforma. La empresa mantuvo a sus clientes informados de la situación mediante su blog. Primero restringieron la compra y la venta de NEM, la criptomoneda del Nuevo Movimiento Económico. Luego congelaron todos los saldos en NEM y, finalmente, bloquearon el retiro de cualquier moneda de su plataforma, incluido el Yen Japones.

Según el presidente de la Fundación NEM.io, Lon Wong, Coincheck fue hackeado y podría tratarse de uno de los robos más grandes en la historia de las criptomonedas. El registro de transacciones muestra que alguien sacó la suma de 100 millones de Ripple (XRP) -aproximadamente US$ 123 millones- de la billetera de Coincheck y según informó el medio especializado Cointelegraph, podrían haber sacado otros US$ 600 millones en NEM.

Si bien el exchange le prometió explicaciones a sus clientes, los hechos remiten a el caso de Mt. Gox, dónde primero congelaron las cuentas, pero finalmente presentó la quiebra. Este estaba establecido en el barrio de Shibuya, en Tokio, la zona de startups tecnológicos donde también están las oficinas de Coincheck.

Qué se dice en Davos

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos puso el foco en el uso de las criptomonedas en los mercados negros. “Mi prioridad en el tema de las criptomonedas, ya sean monedas digitales, Bitcoin u otras cosas, es que queremos asegurarnos de que no sean usadas para actividades ilícitas”, explicó Steve Mnuchin en Davos, alineándose con la opinión de la mandataria británica Theresa May, quien pidió que se revise cómo esta tecnología está siendo usada “particularmente por los criminales.”

También tuvo lugar un panel llamado “La Burbuja de los Criptoactivos” donde distintos especialistas, incluidos Cecilia Skingsley, la directora del banco central de Suecia, y el economista ganador del Premio Nobel Robert Shiller discutieron si Bitcoin es o no una moneda. “Estoy impresionado por la tecnología”, remarcó el economista y definió a la criptomoneda como una “excelente idea”, pero también concluyó que la tecnología podría estar mejor aplicada ena otros proyectos y que solamente se viralizó en forma de una moneda.

George Soros, el fundador del fondo de US$ 26 mil millones, también se hizo escuchar. "Decirle criptomoneda es un error y es una típica burbuja que siempre se basa en cierto malentendido", dijo durante su discurso. "Bitcoin no es una moneda porque una moneda debería ser una reserva de valor estable y una que fluctue 25 por ciento en un dia no puede ser, por ejemplo, usada para pagar salarios porque estos caerían 25 por ciento. Es una especulación."