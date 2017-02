Estos son los puestos IT que pagan US$ 200.000 o más

La consultora de personal de IT Mondo realiza todos los años la Guía Anual de Salario Tech. En la versión 2017 figuran 13 puestos que pagan salarios de US$ 200.000 o más, de un total de 95 roles o cargos disponibles en los Estados Unidos. Las posiciones que mejor pagan son las que suponen una importante carga de responsabilidad o tienen que ver con áreas fundamentales hoy en día, como ciberseguridad y Big Data.

De acuerdo al reporte, los CIO o CTO son los mejores pagos, ya que están entre US$ 170.000 y US$ 285.000. Luego siguen los desarrolladores en Demandware, una plataforma de comercio electrónico en la Nube que combina en e-Commerce, el análisis predictivo, el punto de venta y una herramienta de gestión de pedidos, con sueldos entre US$ 150.000 y US$ 250.000. Siguen los Chief Information Security Officer, cuyos ingresos están entre US$ 145.000 y US$ 250.000. El otro empleo que supera los US$ 200.000 es el ingeniero de seguridad de aplicaciones, que se ubica entre US$ 125.000 y US$ 210.000, según indica el portal CIO América latina.

A continuación, el listado de los 13 cargos mejores pagos:

1. CIO / CTO: US$170.000 – US$285.000

2. Desarrollador de Demandware: US$150.000 – US$ 250.000

3. Jefe de Seguridad de la información: US$145.000 – US$ 250.000

4. Líder / Ingeniero de DevOps: US$115.000 – US$250.000

5. Responsable de datos: US$162.000 – US$228.000

6. Director PMO: US$ 125.000 – US$ 225.000

7. Científico de datos: US$130.000 – US$ 210.000

8. Arquitecto de datos: US$130.000 – US$210.000

9. Ingeniero de seguridad de aplicaciones: US$125.000 – US$210.000

10. Arquitecto de Soluciones: US$ 140.000 – US$200.000

11. Gerente del Proyectos: US$90.000 – US$ 200.000

12. Desarrollador de Android: US$ 90,000 – $ 200,000

13. Desarrollador de iOS: $90.000 – US$200.000

Los datos están basados en los empleados que ubica la consultora en las siguientes ciudades: Nueva York, San Francisco, Washington, DC, Filadelfia, Denver, Boston, Chicago, Los Ángeles, Atlanta y Dallas.