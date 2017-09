Estos argentinos armaron un robot que lee CV y selecciona los mejores: cómo armar el tuyo para gustarle

“Ya le pasamos tu CV a Álvarez, quien se va a encargar de la primera fase de la búsqueda”, podría ser la respuesta que recibe un candidato cualquiera en busca de trabajo. Parece familiar y es un apellido común, pero Álvarez no es humano, sino un robot y su trabajo, clasificar currículums para que el talento no termine en la papelera de reciclaje o en el fondo de una casilla de mail.

Fue desarrollado por la consultora IT argentina Snoop Consulting y su equipo de I+D para agilizar y optimizar las búsquedas. Es, básicamente, una plataforma de machine learning conectada a un sistema de gestión de talento, una base de datos con los perfiles de los candidatos. Álvarez recibe, clasifica y analiza todos los CVs para luego inferir cuál sería el puesto más apropiado para cada uno. Con el tiempo, y los casos, aprende y perfecciona su algoritmo.

Dentro de Snoop, la implementación de Álvarez, disminuyó el esfuerzo en tareas operativas y eliminaron la necesidad de cargar manualmente los datos del candidato. Se termino la necesidad de contar con un data entry para ingresar los nombres, apellidos, direcciones, números de teléfono, email y experiencias anteriores al sistema. Según su CEO, Gustavo Guaragna, la plataforma funciona casi en tiempo real.

“Fue diseñado como una herramienta para el sector de Recursos Humanos, pero costó que no lo vean como un reemplazo”, destaca Garagna. Álvarez se encarga de recopilar datos de diversas fuentes, desde bases de datos hasta LinkedIn, y acepta múltiples formatos, ya sea DOC, PDF, HTML u otros. Con lo obtenido define la especialización de la persona según sus estudios y su seniority a partir de la experiencia laboral.

Lo que más lo diferencia de un humano es que no se aburre, ni se cansa. Debido a esto, puede procesar documentos extensos y no se detiene tras leer la primera página. Los candidatos que se postulen ante él, no deberán recortar la información que ponen en sus CVs. Todo sirve, desde el primer examen de inglés hasta el más mínimo curso.

Por ahora, Álvarez carece de un ojo para el diseño. Las ramas cuyos resúmenes suelen ser porfolios y trabajos previos no pueden ser evaluadas por este robot. “Nosotros desarrollamos una herramienta propia para evaluar las habilidades de los programadores, pero es específica. Otras áreas deberán hacer lo mismo si quieren automatizar aún más las búsquedas”, explica el CEO.