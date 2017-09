Este desarrollador argentino revivió a Ricardo Fort desde Silicon Valley

Alejandro Crosa es un ingeniero de software argentino que trabajó en Silicon Valley para LinkedIn y Twitter. Ahora está aprendiendo sobre machine learning y aprovechó algunas de sus técnicas para revivir, con una cuenta automatizada, a Ricardo Fort en las redes sociales y crear bots de otras figuras locales como Macri y CFK.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar en compañías como LinkedIn y Twitter?

La primera vez que vine a los Estados Unidos fue para trabajar para LinkedIn dos semanas y terminé quedándome dos meses. Al poco tiempo, la empresa llegó a un acuerdo con Globant y, Visa mediante, terminé trabajando y viviendo con mi mujer en Silicon Valley. En ese momento LinkedIn era una empresa más chica donde nos conocíamos todos pero cuando me fui eramos 3.500 empleados. Todos esos meses fueron muy intensos porque es muy poco común estar en una empresa que crece de 20 millones a 200 millones de usuarios en tan poco tiempo; es una escala diferente y eso hizo que la experiencia fuese un gran aprendizaje. Después, tras la insistencia de muchos compañeros que habían emigrado ahí, fui a Twitter que es un caso también interesante porque es una marca que está en boca de todos; era como estar en el centro de la tormenta todo el tiempo. Ves el impacto de lo que haces directamente. Además de que en la oficina pasaban cosas muy locas como que vengan Hilary Clinton o Bill Murray a contar chistes. Te quedas pensando: “¿esto pasó o me lo imaginé?”

¿De dónde salió la idea de crear bots? Entiendo que el primero fue un reemplazado de tu usuario de twitter, @esacrosa.

Estoy aprendiendo Machine Learning hace varios meses y decidí aplicar lo que estaba aprendiendo a un problema puntual. En ese momento sentía que en Twitter gastaba más energía teniendo discusiones sin sentido que tranquilamente podían ser automatizadas. Bajé todo el historial del twitts que había escrito, lo sumé a otros textos míos y entrené a un bot para que aprenda a escribir en mi estilo. Le agregué la posibilidad de adjuntar fotos de memes y lo prendí. Fue muy divertido ver cómo reaccionaba la gente que no sabía que me había reemplazado a mi mismo con un bot y que, por ejemplo, me bloqueó.

¿Qué tecnología usaste para crearlo?

En la implementación usé algo que se llama “cadenas de Markov” que son muy fáciles y eficientes de usar. El bot original usaba una red neuronal recurrente que entrené durante varios días con mis twitt. El código lo liberé para que cualquiera puede usarla en GitHub.

¿Por qué decidiste extenderlo a otros personajes, como Ricardo Fort o CFK/Macri?

En el caso de Ricardo creo que debe ser la cuenta más retwitteada post-mortem y siempre tuvo un estilo muy particular e inimitable. Me pareció que mucha gente hubiese querido interactuar con él así que armé el bot en base a sus propios twitts. Manda mensajes cada 15 minutos y responde. El de CFK/Macri lo armé porque la grieta me parece bastante ridícula y una buena manera de demostrarlo era crear twitts basados en twitts de los dos; usa discursos y mensajes de ambos en partes iguales. Mucha gente no sabe bien a qué lado de la grieta corresponde el twitt y quizás hasta ayuda a evidenciar que hay valores y temas en común.

Desarrollaste una aplicación también para reconocer plantas basada en Machine Learning, también.

Sí, BotanicApp. Es una aplicación que estoy armando con mi mamá y usa “redes convolucionales” que, a partir de información de una foto puede extraer objetos presentes en ella. Con solo sacar una foto a una planta podés reconocer qué especie es. Te dice, además, información sobre la planta y cómo cuidarla. En unas semanas voy a lanzar la primera versión.

