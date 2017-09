Este celular chino quiere matar al iPhone: es más barato, ¿pero rinde igual?

Es una estrategia arriesgada pero les dio resultado en el pasado. Xiaomi, la marca premium de celulares de origen chino, lanzará este año una nueva generación de su Mi Mix --una versión que el año pasado muchos tildaron como "mata-iPhones asiatico"-- y lo hará un día antes que el esperado nuevo modelo de Apple. Así, espera generar el suficiente impacto en los titulares como para sacudir el lanzamiento del iPhone 8.

La segunda generación del Xiaomi Mi Mix tiene mejores prestaciones que la anterior pero, también, muchos de las nuevas prestaciones que, se creen, tendrá el iPhone cuando se lance. Por eso es tan peligroso para la estrategia de la empresa de la manzanita.

Aunque se preveé que el lanzamiento sea en unos días, algunos detalles ya se filtraron. Se espera que las pantallas sean de aproximadamente 6,5 pulgadas, ocupando casi todo el frente del equipo, un feature que, se estima, también tendrá el nuevo iPhone.

Mi MIX 2, truly an amazing device. Stay tuned for our launch in China on Sept 11 #Xiaomi pic.twitter.com/n8o3WiIbey