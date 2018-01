Esta moneda, que nació como una parodia de Bitcoin, creció en un mes 400%

Una criptomoneda que surgió como una parodia y tomó el nombre de un meme de internet inspirado en los perros de raza Shiba Inu alcanzó una capitalización bursatil de más de US$ 2.000 millones. El domingo, Dogecoin alcanzó un precio de venta de US$ 0,018773 según CoinMarketCap y superó la barrera a solo dos semanas de tocar los mil millones en Navidad.

Dogecoin quiso ser una moneda divertida. Fue lanzada en diciembre de 2013 por Billy Markus, un programador de la ciudad de Portland, Estados Unidos, que buscaba crear una criptomoneda con más llegada que Bitcoin, y Jackson Palmer un miembro del departamento de Marketing de Adobe Systems a quien un estudiante del Front Rage Community College le pidió por Twitter que haga realidad la moneda.

Su precio es sumamente bajo ya que, a diferencia de otras criptomonedas como Bitcoin, no es deflacionaria y carece de un límite de emisión. Esto, sumado a que al principio las recompensas por el minado eran completamente aleatorias, es decir que un mismo esfuerzo podía generar una o un millón, hizo que no sirva para almacenar valor.

En cambio, Dogecoin se transformó en una comunidad y cómo tal, colaboró con distintas causas. En 2014 recolectaron US$ 36.000 para que el equipo jamaiquino de Bobsleigh pueda ir a los Juegos Olímpicos de Invierno, para los cuales habían calificado pero no podían pagar el viaje. También financiaron la construcción de un pozo de agua en Kenia en cooperación con la ONG Charity: Water, juntaron 40 millones de dogecoins (que en ese entonces valían US$ 30.000) entre 4.000 donantes.

Sus características fundamentales le impiden transformarse en una criptomoneda estable, pero Dogecoin encontró su lugar en internet como la moneda de las propinas. Especialmente en la red social Reddit, los usuarios adquirieron el hábito de darle dogecoins a aquellos que publican material interesante, útil o simplemente entretenido.

Era un chiste y quedó. La comunidad de Dogecoin incorporó el dicho “To the moon!” (¡A la luna!) para referirse a la creciente subida en el precio de las criptomonedas, pero finalmente optaron por hacerlo realidad. En 2014, comenzó a surgir un proyecto para enviar una moneda física de Dogecoin a la Luna. El año pasado, se confirmó que el ganador del concurso Google Lunar Xprize, Astrobotic, enviará la moneda entre la carga de su robot y que este será lanzado en un cohete de United Launch Alliance.