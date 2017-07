En el shopping, online o afuera: dónde conviene comprar el iPhone

El iPhone de Apple llegó al país en abril y iPoint es solo uno de los lugares donde se consigue. Con variedad de precios, también lo vende Claro, Frávega y Garbarino entre otros. En MercadoLibre continúa siendo barato, pero pierde parte de su atractivo al considerar el financiamiento. ¿Qué opciones tiene un argentino para comprarse un iPhone?

Comprarlo en la Argentina

La novedad en abril fue la llegada del smartphone de Apple de manera oficial a los comercios argentinos, principalmente a las tiendas oficiales iPoint y a cadenas como Frávega y Garbarino. A esto se suma Claro, que lo agregó a su oferta de equipos.

En el caso de los puntos de venta oficial de Apple, los iPoint, están disponibles el iPhone 7 de 32GB a $24.999, el iPhone 6s a $20.999 y el iPhone SE a $14.999. Todos vienen con un año de garantía que puede ser extendida a dos, tres o cuatro años por $2.599, $4.999 y $6.999 respectivamente. En cuanto a la financiación, es posible pagarlo en 12 cuotas sin interés con las tarjetas del Banco Ciudad. En caso de hacerlo en 12 cuotas con tarjetas del Ciudad, Banco Nación o Banco Provincia, el interés no supera el 12% del valor del equipo y de hacerlo en 24 cuotas, el 25%.

Luego están Frávega y Garbarino. En el primero, el iPhone 7 de 32GB tiene un precio de $24.600 y el iPhone SE vale $14.999. Actualmente tienen un pequeño descuento de entre el 11% y el 12% dependiendo del modelo, ubicando su precio por debajo de la oferta de iPoint. Lo bueno de Frávega es que permite hacer pagos en cuotas con Ahora 12 y Ahora 18 que no superan el 13% y el 22%, respectivamente, de interés.

Garbarino por su parte solo comercializa el iPhone 7 de 32GB a $24.599 y cuenta con la misma opción de cuotas sin interés del Banco Ciudad que iPoint.

Otra opción nacional es comprar el celular a través de Claro, quien vende los modelos iPhone 7 Plus de 32GB a $32.000, iPhone 7 de 128GB a $30.999, iPhone 7 de 32GB a $26.999 y iPhone 6s a $20.339. Todos los modelos vienen un con un plan control de $450 por mes.

Comprarlo en el exterior

En los Apple Store de los Estados Unidos, los celulares de la marca continúan siendo más baratos. Allá, un iPhone 7 Plus de 32GB de almacenamiento cuesta US$ 769, pero hay que sumarle el recargo que hay que pagar por ingresarlo al país. Este se aplica cuando el valor supera los US$ 300 dólares y es un 50% de ese excedente. Teniendolo en cuenta, los precios son los siguientes: el iPhone 7 Plus de 32GB, $17.450; el iPhone 7 de 32GB y el iPhone 6s Plus de 32GB, $14320; el iPhone 6s de 32GB $11.712 y el iPhone SE de 16GB queda a $7799.

Comprarlo en el exterior sigue siendo significativamente más barato que hacerlo en el país.

¿Y comprarlo online?

A pesar de que ahora está disponible de manera oficial en el país, MercadoLibre sigue teniendo mejores precios que los puntos de venta locales. Esto se debe en parte a que el precio de comprarlo en el exterior sigue siendo más barato. En la plataforma de ventas hay gran variedad de modelos cuyos precios van desde $9500 por un iPhone SE de 16GB hasta $26.500 por un iPhone 7 Plus de 256GB de almacenamiento. En promedio, el iPhone 7 de 32GB se vende a $18.500.

El problema es que los compradores deberán investigar la reputación de los vendedores antes de realizar la compra y que Mercado Pago, el medio de pago que ofrece, cuenta con una escasa oferta de financiación en cuotas que, por lo general, excede las tasas de interés antes mencionadas.

P Pablo Labarta plabarta@infotechnology.com