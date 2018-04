En 1970, Bill Gates ya quería ganar una fortuna

Bill Gates fue, durante años, el hombre más rico del mundo. Solo recientemente fue superado por Jeff Bezos, según el ranking Forbes: este año la fortuna del "hombre más rico del mundo" superó los US$ 100.000 millones, el primer multimillonario en lograrlo. Pero no es necesario ponerse tristes: la fortuna de Gates, fundador de Microsoft, asciende a unos US$ 90.000 millones, muchos de los cuales destina a la fundación Bill and Melinda Gates, la más grande del mundo.

Pero no siempre gozó de este éxito y unos papeles, en display en el Living Computer Museum, en el estado de Washington, en Estados Unidos, lo prueban. Allí está en exhibición el primer CV de puño y letra de Bill Gates y una carta de intenciones que escribía al momento de buscar empleo como "analista de sistemas" o "programador de sistemas".

El descubrimiento lo hizo el periodista Harry McCracken, que subió una foto a Twitter en la que mostraba el papel. Cuando se ve de cerca, se notan algunos detalles interesantes sobre el joven Gates que entonces solo tenía 18 años y todavía estudiaba en la Universidad de Harvard (posteriormente, Gates abandonaría sus estudios, exactamente igual que otro reconocido fundador, el hoy controversial Mark Zuckerberg, de Facebook).

Bill Gates' resume, from an era when he aspired to make 15 grand. pic.twitter.com/1TRN4AKjhG — Harry McCracken (@harrymccracken) July 28, 2017

Algo de la ambición en los negocios de Gates se ve en esa primera carta de recomendación. Aunque la cifra que pedía como salario anual eran solo unos US$ 15.000 un poco de contexto ayuda a entender lo que realmente estaba pidiendo este joven sin experiencia: en ese momento --1970-- el salario medio en los Estados Unidos era solo de US$ 8.000 anuales: él estaba pidiendo aproximadamente el doble.