Elon Musk va por camioneros: va a lanzar un supercamión eléctrico

El próximo 26 de octubre Tesla presentará el primer camión eléctrico de la empresa, de acuerdo al anuncio que hizo su fundador y CEO, el multimillonario Elon Musk vía Twitter.

¿Cuál es el plan de Musk? Hacer un estándar del transporte sustentable y eléctrico. El camino comenzó con el Roadster, un auto deportivo de dos plazas con motor eléctrico y de producción militada. Con esto consiguió demostrar que un vehículo eléctrico puede ser llamativo y divertido.

A continuación, siguieron otros modelos, que ya son famosos (y que fueron más vendidos), el Model S y Model X, que hicieron que la tecnología de movilidad eléctrica se encuentre más cercano a los consumidores. Ahora, el paso más importante llegó con el Model 3, que ya está entregándose a los primeros compradores.

La siguiente parada en ese camino es el camión eléctrico que llevará a los vehículos de este tipo a la industria del transporte. Así, Musk tiene intenciones de hacer realmente masivo la producción de vehículos eléctricos.

Sin embargo, una traba es el precio. Sus dos primeros modelos, el S y el X, cuestan US$ 69.000 y US$ 80.000, y claramente están orientados al segmento Premium. El 3 vale US$ 36.000, bastante menos que sus antecesores. Según Tesla, es un modelo orientado al consumo masivo, aunque el precio está por encima de vehículos de combustión interna de otras marcas.

Futuro

Para 2020, el fundador de Tesla y SpaceX quiere producir vehículos autonómos. Para 2018 quiere producir 500.000 autos eléctricos y 1 millón para 2020. Y para 2025 quiere tener terminada su “gigafábrica” de baterías solares (para reducir el costo de fabricación de estas).

Además, quiere convertir a Tesla es una compañía de energía. “La oportunidad es tener una empresa de energía sustentable que se transforme en una solución para producir y almacenar energía para el transporte”, declaró Musk en 2016.