Elon Musk ¿larga Tesla y ahora se dedica a vender sombreros como los de Trump?

El emprendedor serial Elon Musk no para de sorprender. Además de ser uno de los abanderados de la industria de las energía renovables y los vehículos eléctricos, ahora el excéntrico sudafricano suma la indumentaria a su porfolio. A través de una peculiar campaña en redes sociales, Musk lanzó a la venta una línea de gorras con el logotipo de su compañía Boring, dedicada al negocio de la infraestructura.

Elon Musk, dijo el domingo que sólo se producirán 50.000 sombreros porque hay que preservar "la trascendente majestad y carácter especial de The Boring Company".

To preserve the transcendent majesty & specialness of The Boring Company cap, we are capping cap orders at 50,000 caps. Almost there ... https://t.co/YqjEQAfy3u