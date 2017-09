Elon Musk aprobó la predicción de Vladimir Putin sobre la tercera Guerra Mundial

El ingeniero, inversor y empresario Elon Musk ha hecho una lúgubre advertencia sobre la inteligencia artificial (IA). La hipótesis de Musk está vinculada directamente a unas recientes declaraciones del presidente ruso, Vladímir Putin.

En opinión de Musk, la lucha por el dominio en el ámbito de la IA podría ser la causa de la Tercera Guerra Mundial. El emprendedor reaccionó a estas declaraciones de Putin y escribió en su cuenta de Twitter: "China, Rusia… pronto [estarán] todos los países con ciencia informática fuerte. La competencia por la superioridad en la IA a nivel nacional podría desembocar en la Tercera Guerra Mundial, en mi opinión".

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo.