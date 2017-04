El proyecto del ex CEO de Microsoft para saber en qué gasta el dinero el gobierno

Steve Ballmer puso US$ 10 millones de su fortuna personal para el desarrollo de una plataforma que busca transparentar las cuentas de la totalidad de la administración pública de los EE.UU.

El ex CEO de Microsoft había decidido retirarse, y solo dedicarse a su equipo de básquet, los Los Angeles Clippers, hasta que su esposa lo convenció de invertir en proyectos de bien público. Y, como buen liberal estadounidense, decidió desarrollar USAFacts.org. Se trata de un portal desarrollado, a expensas de Ballmer, por investigadores y economistas de la Universidad de Pennsylvania para funcionar como una especie de base de datos que les permite a los ciudadanos estadounidenses conocer en qué gasta el gobierno el dinero de los impuestos. No fue un trabajo fácil porque los objetivos iban más allá del gobierno federal y alcanza a las 70 agencias federales, estatales y locales del país del Norte.

Se puede consultar datos que van desde lo mundano hasta los presupuesto completos de alguna agencia gubernamental, desde la inversión en policía comparada con los índices de criminalidad hasta los ingresos por multas de transito versus cuánto cuesta mantener a los agentes viales. Otro dato interesante es conocer cuánto pagan de impuestos las megacorporaciones o cuántos empleados estatales hay en todos los Estados Unidos. De hecho, en un artículo publicado por The New York Times, Ballmer cuenta asombrado que trabajan casi 24 millones de personas para el gobierno estadounidense. Esa cifra incluye a los docentes, que representan “casi la mitad de esos 24 millones”.

Para evitar ser acusado de tener objetivos políticos partidarios, la iniciativa de Ballmer utiliza únicamente datos gubernamentales, y no los provistos por organizaciones por fuera de las agencias estatales, como ONGs. Esta restricción conduce a que, lamentablemente, no pueda conocerse cuántas armas de fuego hay en la actualidad en los Estados Unidos: el lobby intenso de la Asociación Nacional del Rifle logró que “no se le permita al gobierno recolectar dicha información”.

La idea de ex CEO de Microsoft es que su sitio web sea el punto de partida para que personas, ONGs y empresas tengan un fácil acceso a los datos para tener la posibilidad de crear informes personalizados acercad de distintos temas.

El desarrollo le costó a Ballmer US$ 10 millones. “Cuando quiero saber qué están haciendo Apple o Amazon en detalle, miro su informe anual y encuentro el desglose completo de sus ingresos y gastos. Pero eso no existía en el caso del gobierno de Estados Unidos”, argumentó el ex CEO.