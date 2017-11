El misterioso millonario anónimo que tiene el control sobre Bitcoin

Uno de los más grandes empresarios y tecnólogos de la última década no tiene rostros ni voz. Actualmente, tiene un patrimonio de al menos unos US$ 6 mil millones, lo que ubica a mitad de tabla entre los millonarios de la lista Forbes 500. Dice ser japones, pero no hay nada que lo asegure. Su gran invención fue el primer bien escaso digital, que explicó podría ser; allá por 2009, análogo al dinero papel de todos los días. Lo nombró Bitcoin y es su gran creación. El se hace llamar Satoshi Nakamoto.

A finales de 2008, la persona (o el grupo de personas) que se hacen llamar Satoshi Nakamoto publicó un artículo de investigación donde explicaba los fundamentos del Bitcoin, una nueva moneda digital basada en un software de código abierto, tecnología P2P (peer-to-peer, o sea de usuario a usuario) y seguridad criptográfica. En el documento incluía una dirección de correo a través de la que intercambió emails durante dos años y medio con la comunidad que le ayudó a desarrollarlo. El sistema pretendía eliminar a los bancos de la ecuación económica, suprimir comisiones, preservar la privacidad en las transacciones, facilitar los micropagos entre personas. El llamado "whitepaper" de Bitcoin apareció justo de cara a la crisis de 2008 que golpeó fuerte varios mercados internacionales. Para los curiosos, ese artículo fundacional de Bitcoin puede leerse aquí en español.

En el año 2015, Satoshi Nakamoto fue el ganador del Premio a la Innovación de The Economist

Desde ese entonces, el usuario Satoshi Nakamoto envío correos a los interesados en Bitcoin y participó activamente en los foros de los primeros días de la criptomoneda. Hasta ese entonces, Nakamoto afirmó ser un varón de 37 años de edad residente en Japón, pero se concluyó que era poco probable que su origen fuera japonés debido a su perfecto uso del inglés y por el hecho de que el software Bitcoin Core no está ni documentado ni etiquetado en japonés.

Satoshi Nakamoto, la revista Newsweek afirmó que era el creador. El hombre negó ser el Satoshi que creó Bitcoin

El desarrollo de software continuó y las diferentes versiones de Bitcoin fueron viendo la luz. Pero, en 2011, Satoshi abandonó abruptamente el proyecto. Dejó de contestar correo o participar en los foros de discusión. Según los primeros y más cercanos colaboradores, el creador de Bitcoin adució estar "concentrado en otros proyectos" y que dejaría el desarrollo de Bitcoin a los demás programadores. Pero no se fue con las manos vacías. Sergio Demian Lerner, un argentino experto en blockchain, realizó un estudio en el año 2013 rastreando los campos ExtraNonce en la cadena base de la blockchain pública, y determinó que hay 1 millón de bitcoin desde el bloque 0 hasta el bloque 9 minados desde el día uno (cuando se comenzó la blockchain), que pertenecen a una sola entidad y que no han sido movidos de allí en ninguna oportunidad, especulando que el propietario podría ser Satoshi Nakamoto, lo que haría poseedor a este personaje de US$ 6.000 millones de dólares gracias al pico histórico de precio que alcanzó la moneda este mes.

Bitcoin tiene un suministro finito de 21 millones que se espera alcanzar para el año 2140. Los millones de Bitcoins de Nakamoto representan el cinco por ciento de la criptomoneda completa.

El titiritero de Bitcoin

Bitcoin es un proyecto abierto y colaborativo, pero eso no quiere decir que no existen fricciones o haya facciones más poderosas que otras. Los eventos como el reciente Fork, donde las comunidades se disputan el futuro de la actualización del software de Bitcoin, o las más de mil criptomonedas que salieron al mercado ponen en claro las disidencias que rodean al mundo Bitcoin.

Matt Green, un profesor de criptomonedas de la Universidad Johns Hopkins, dice que Nakamoto tiene el poder de "controlar" la moneda si así lo desea. Bitcoin tiene un suministro finito de 21 millones, que se espera que llegue para el año 2140. Si la criptomoneda sigue siendo apreciada, el carácter deflacionario intrínseco podría elevar la moneda a precios inimaginables. Esto explicaría, en parte al menos, los esfuerzos de Satoshi por mantenerse anónimo. Por otro lado, la cantidad de Bitcoin que maneja el creador de la criptomoneda podría darle mucho poder sobre el ecosistema.

Si la cantidad máxima tecnológica de Bitcoin es 21 millones, un solo individuo maneja el 5% del total de la masa monetaria. Si se lo compara con el patrón oro, otro refugio de valor, el mayor propietario del material es el Tesoro de los Estados Unidos (alrededor del 4% existente) y Satoshi tiene más control sobre Bitcoin que los Estados Unidos sobre el oro. Con un sólo movimiento, su creador podría inundar el mercado y devaluar la moneda.