¿El fin de los accidentes? Mirá como un auto de Tesla le salva la vida a su conductor

Los autos autonómos parecen ser el futuro del transporte. Diferentes compañías, desde Tesla hasta Google, están apostando a esta tecnología. Pero la gran incógnita sigue siendo cuán seguros son. Un caso reciente parece indicar que son más inteligentes y más seguros de lo que se creía.

A través de Twitter, un dueño de un Tesla X mostró un video de cómo fue salvado por su auto en el añp 2016. El autopiloto de este coche eléctrico y autónomo activa el freno de emergencia por decisión propia momentos antes de producirse la colisión, evitando estrellarse contra los otros vehículos. Ni siquiera al conductor le dio tiempo con sus reflejos a pisar el freno. No fue necesario, gracias al software incorporado.

Los dos implicados en el accidente salieron ilesos, aunque de haber ido a mayores el propietario del Tesla tendría mucho que agradecer a la tecnología de su coche. El vídeo fue grabado en los Países Bajos con una Dash Cam, las cámaras que se incorporan al salpicadero de los coches precisamente para dejar constancia de este tipo de sucesos.

Original video, authorisation from the owner. Essential, no one could predict the accident but the radar did and acted by emergency braking. pic.twitter.com/70MySRiHGR