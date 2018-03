¿Desarrollador web o SysAdmin?

Dentro del ámbito de la informática existe un amplio abanico de oficios y profesionales. En consecuencia, es frecuente que existan dudas con respecto a cuál conviene elegir para desarrollar una carrera laboral.

Por ejemplo -y en pocas palabras- los desarrolladores web se ocupan de diseñar, programar y mantener tanto sitios como aplicaciones web atractivas, funcionales y sólidas. Además, trabajan con otros profesionales, como los Diseñadores de Experiencia de Usuario, para que la interfaz gráfica resulte atractiva al usuario. En tanto, los administradores de sistemas (SysAdmin) implementan, configuran, mantienen, monitorean y documentan toda la información acerca de un determinado sistema informático para garantizar el correcto funcionamiento, incluyendo, uso de recursos y rendimiento, así como la seguridad de los servidores que administra. De todos modos, sus funciones se dividen en distintos roles, según las tareas específicas, por caso, están los que enfocan en las bases de datos, en los servidores o en las redes, entre otros.

Como se ve, mientras que el desarrollador está relacionado con la programación, el SysAdmin está más abocado a cuestiones técnicas y vinculadas con el hardware. Dicho esto, escribir código permite desarrollar un grado mucho más alto de creatividad y valor agregado. Como desarrollador, podemos hacer realidad cualquier programa que imaginemos y necesitemos. Si bien el puesto de SysAdmin sigue siendo totalmente necesario e indispensable en el mundo empresarial desde el punto de vista de infraestructura; el programador piensa, diseña y crea los productos para que la organización haga negocios en el mercado.

Desde el punto de vista laboral, se necesitan muchos más desarrolladores que SysAdmins. En general una empresa necesita solo unos pocos administradores para garantizar el funcionamiento de IT, pero puede necesitar cientos de desarrolladores para sus productos internos. En este sentido, la escasez de programadores es una realidad que impacta en nuestro país ya que, de hecho, hay miles de puestos que no se pueden cubrir.

Por último, en los últimos años fue disminuyendo la necesidad de que un emprendimiento o firma pequeña cuente con un SysAdmin, ya que gracias al Cómputo en la Nube es posible acceder a soluciones del tipo Platform as a Service (PaaS) y Backend as a service (BaaS), que ofrecen los grandes del mercado (como Microsoft, Amazon y Google), que permiten a cualquier desarrollador disponer de infraestructura necesaria para hostear una web o aplicación que soporte miles y miles de usuarios. Antes esto era solo posible con hardware propio y un equipo de IT. De a ahí que los desarrolladores pueden crear su propio emprendimiento para competir contra los "grandes".

En este escenario, aparece la figura del DevOps. Se trata de la persona que supervisa, organiza y hace que los productos no sean desarrollados por equipos separados e independientes. Por su rol, enfatiza la comunicación entre los profesionales y busca automatizar el proceso de integración de software, pruebas, implementación y cambios de infraestructura.

Como se ve, los roles de SysAdmin y DevOps son de naturaleza diferente aunque ambos deban hacer frente a tareas similares. El trabajo del segundo consiste en colaborar en un alto nivel y asegurar la sinergia en cada sección de la compañía. Así es como se involucran en un producto de extremo a extremo, mientras que los administradores de sistemas solo se limitan a un alcance y responsabilidad más pequeños. Por ende, el rol del DevOps es más abarcativo.

En definitiva, por las habilidades que permite desarrollar y las oportunidades laborales que existen en el mercado, conviene inclinarse por el desarrollo de software.

I IGNACIO BARREA Director Académico de Digital House