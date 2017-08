De Macri a Aníbal: Quiénes son los políticos más influyentes en Twitter

Internet se convirtió en una pieza fundamental de la sociedad y hoy, a menos de una semana de las PASO, una buena parte del juego político se disputa en las redes sociales. Twitter, debido a su apertura, es una de las principales arenas digitales. ¿Cómo usan los políticos argentinos la plataforma?

A principios del 2009, de cara a las elecciones legislativas, algunos políticos argentinos abrieron sus cuentas de Twitter. Entre ellos están Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Margarita Stolbizer, Daniel Scioli y Horacio Rodríguez Larreta entre otros. Ellos fueron, la primera gran camada. Luego, durante los primeros meses del 2010 se registró la segunda. En esta están Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernandez, Sergio Massa, María Eugenia Vidal, Martín Lousteau y otros más. Con los años, la red social dejó de ser un lugar donde solo estaban los jóvenes y se convirtió en la plataforma donde se da gran parte de la conversación.

Por lo general, la mayoría de los usuarios de Twitter escribe sobre personajes de la cultura, como el futbolista Sergio Agüero que es el argentino más seguido con sus casi 12 millones de seguidores, durante la campaña el panorama cambia.

Políticos con más seguidores.

No sorprende que los dos políticos más influyentes sean los más seguidos: Cristina está primera con 4.950.000 y Macri le sigue con 4.120.000. Pero los seguidores no lo son todo, según Luis Babino, el presidente de la Fundación CIGOB, dedicada a fortalecer equipos de gobierno, hay dos puntos claves: cuánta gente conoce a la persona y la reputación de esta. “Ambas son importantes. Algunos quieren jugar a la política, pero no tienen impacto y esto marca un problema en el territorio digital. Otros están en el centro de la conversación, pero la gente habla mal de ellos”, explica Babino.

Políticos con más publicaciones.

Algunas cuentas de Twitter de los políticos argentinos tienen muchos seguidores, pero no por ello tienen impacto o son efectivas a la hora de la campaña. Lousteau, por ejemplo, tiene un millón de seguidores, pero solo 3231 tuits publicados. Aníbal Fernández, por lo contrario, tiene casi lo mismo (960.000) y 26.000 publicaciones. Es mucho más activo en la red social y esto le da otra reputación entre los usuarios que lo ven involucrarse en las conversaciones con mayor frecuencia.

Aun así, una actividad como la de Aníbal Fernández tampoco asegura el éxito. “En Twitter no es tan importante lo que vos digas, sino lo que digan los demás”, cuenta el presidente de CIGOB y agrega: “Lo fundamental es crear una opinión positiva que no sea artificial, si no, terminas comprando tu propio discurso y esto no sirve. Lo mismo pasa con los bots, las cuentas que repiten los mensajes de otros. Estos militantes digitales, si no logran impactar en la sociedad, no tienen ninguna importancia”.

Según el Interbarómetro, un informe semanal que publica CIGOB, la semana pasada Mauricio Macri fue mencionado en el 28,2% de los tuits analizados por la fundación. El presidente encabeza la lista y le siguen Cristina con el 21,5% y Lilita con el 16%. Luego están Massa, nombrado en el 13,7% de los tuits y Randazzo, quien sólo figuró en el 4%. Al margen, la conversación giró entorno a De Vido, cuyo nombre fue mencionado 110.000 veces, pero no así su cuenta.

