Cuántos años tenés que trabajar para ser tan rico como Bill Gates y Mark Zuckerberg

Cuando se lee sobre la fortuna de los hombres más poderosos y conocidos dentro de ese mundo que cruza a las finanzas y la tecnología, en ocasiones es difícil comprar comparar las cifras con ejemplos cercanos. Por ejemplo, BIll Gates, el fundador de Microsoft, tiene una fortuna que asciende a los US$ 86 mil millones, según el ranking de Forbes; y la del fundador de Amazon, Jeff Bezos, es de US$ 72,8 mil millones (lo que lo convierte en el tercer multimillonario del planeta).

Una manera de mensurar realmente de cuánto dinero se habla realmente es compararlo con los sueldos que ganán los profesionales de IT --un gerente de tecnología y un programador-- durante un año. Además, se agregó la comparación con el salario mínimo para 2017.

Actualmente, el salario mínimo es de $ 10.000 por mes, lo que significa US$ 575. Al año, son US$ 6.900. Mientras tanto, el salario de un programador Java, en promedio, que tenga entre uno y tres años de antigüedad (según el sitio EncuestaIT) es de $ 40.000 por mes (US$ 2.300), lo que se transforma en un ingreso anual de US$ 28.600. Y el ingreso mensual de un gerente IT es de $ 64.000, o US$ 3.700, lo que significa US$ 44.400 al año (según un informe de Adecco publicado por Apertura.com).

Así, para alcanzar a la fortuna de Gates, con un salario mínimo, hay que trabajar 12.463.768 años. Con el ingreso de un programador, esa cantidad de años se "reduce" a 3.006.996. Y si se trabaja de gerente IT, "baja" a 1.936.936 años.

Para comparar: el universo, según cálculos de la NASA, tiene 13.700.000 millones de años de edad. O sea que para alcanzar la fortuna de Gates con un salario mínimo, hay que vivir casi lo mismo que el universo. La edad del planeta Tierra, en tanto, es de 4.470.000 años. Eso quiere decir que hay que vivir dos tercios de esad edad para alcanzar a Gates con un sueldo de programador. Y poco más de dos vidas de la Tierra alcanza con un sueldo de gerente de tecnología.

Los otros multimillonarios considerados en la calculadora con la que el lector de Infotechnology podrá calcular cuantos años tiene que trabajar para lograr juntar sus fortunas son:

Jeff Bezos, con la fortuna ya mencionada; Mark Zuckerberg, creador de Facebook, con US$ 56 mil millones; Larry Ellison, fundador y ex CEO de Oracle, con US$ 52,2 mil millones; Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google, con US$ 40,7 mil millones y US$ 39,8 mil millones, respectivamente; y Jack Ma, fundador y CEO del gigante del e-Commerce chino Alibaba, con US$ 28,3 mil millones.