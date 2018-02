Cuánto cuesta y qué planes existen en Argentina para tener "canilla libre" de datos

Desde hace bastante, la tarifa plana y los planes de datos sin tope son cosa del pasado en la Argentina. Específicamente, la experiencia de uso de los clientes era distinto antes de que llegaran los primeros smartphones en 2007 (iPhone): los planes estaban orientados a los consumos habituales de los clientes, primero con SMS y luego la navegación web. Los cambios se dieron entre 2013 y 2014, cuando la curva de datos comenzó a crecer sin descanso y las empresas locales tuvieron que afinar sus planes.

Hoy en día, los planes más amplios no superan los 15 gigas en ningún caso, y el máximo habitual está entre 10 y 12. En general, para escuchar música durante el viaje ida y vuelta al trabajo y para usar redes sociales y mensajería instantánea, estos planes alcanzan. Pero, si uno quiere usar Netflix, ningún plan supera la semana sin necesitar algún tipo de recarga. Y ni siquiera es cuestión de dinero, porque todas las empresas operadoras tienen límites.

Movistar (Telefónica)

Si bien en la página webMovistar ofrece como plan con mayor cantidad de datos el de 10 gigas (por $1.000 por mes) para los clientes pospago (con factura), el más alto es el de 12 gigas (que puede pedirse a través de la línea de atención al cliente y cuenta $1.140 por mes). Indicaron, además, que estos límites van a aumentar a medida que el consumo promedio de sus clientes lo exija. Cuando el cliente pospago se queda sin datos, puede contratar tantos bloques de 50 megas en un día como desee (pero no se acumula para el día siguiente).

Todos los planes, de la compañía de capitales españoles incluye WhatsApp gratis para todo lo que es mensaje de texto o envío de imágenes. Esto incluye a las recargas “Multiplicate” de los clientes prepagos (los que compran tarjeta o cargas y no tienen factura mensual). No incluye llamadas vía WhatsApp o el envío de videos.

Personal (Telecom)

En el caso de Telecom Personal, el plan más alto es el de 10 gigas como máximo a $1.000 por mes. Ofrece WhatsApp gratis (con las mismas restricciones mencionadas en el párrafo anterior) y un pack de 10 gigas para navegar en países limítrofes y los Estados Unidos. Además, la empresa tiene una amplia oferta prepaga que llega hasta los 3 gigas por $400.

Cuando el pospago se queda sin datos, puede renovar 100 megas a $ 30 y 1 giga a $ 100 y 2 gigas a $ 150.

Un extra: Personal sumo "gigas compartidos", una propuesta para compartir los gigas de un plan entre familiares y amigos, indicaron fuentes de la empresa.

Claro

En el caso de la compañía propiedad del mexicano Carlos Slim, el plan más alto es el de 10 gigas por $900 por mes. Cuando se acaban, la empresa ofrece navegación por día o sumar 3 gigas por $100 (puede usarse dos veces esta recarga).

Respecto a los clientes prepagos, el plan más amplio es el de 2 gigas durante 10 días más WhatsApp gratis por $110. "Los clientes prepagos y pospagos pueden usar WhatsApp sin descontar de sus megas (texto, fotos, audios de voz) mientras estén navegando con su línea", dicen desde la empresa. Esto no incluye llamadas de voz o video, pero si mensajes de audio. Tampoco incluye a los clientes con el plan de 10 gigas.

Ninguna de las empresas consultadas planean brindar planes “ilimitados” que no existen en el mundo, al menos sin letra chica adicional, como se verá a continuación.

¿Cómo funciona en el mundo?

En los Estados Unidos, los datos ilimitados existieron desde la llegada del smartphone pero, como en el resto del mundo, cuando el consumo aumentó, los planes cambiaron. Hasta que, en 2016, T-Mobile, el operador más “osado” de aquel país anunció sus tarifas “One”, que por US$ 70 ofrecían “datos ilimitados”. Obvio, esta oferta tenía varios peros (como todas las que ya vimos):

- A partir de los 26 gigas, la velocidad podía ser reducida en caso de que la red estuviera congestionada;

- El tethering (darle internet a una notebook u otro celular) estaba limitado a velocidad 2G: es decir, inservible para ver videos. ¿La solución? Pagar US$ 15 extra por cada 5 gigas;

- La calidad de reproducción de los videos estaba limitada a 480p.

En España, los planes alcanzan hasta los 25 gigas con ofertas para aplicaciones especiales, tal como ocurre en la Argentina. En Francia, un nuevo operador llamado “Free” llegó en 2012 ofreciendo internet “ilimitada” por 16 euros al mes y un límite de 100 gigas si usan 3G de las redes de Orange (le alquilan las redes). Salvedades: hay que tener línea fija con ellos. O, caso contrario, por 20 euros se consigue 100 gigas mensuales. Y la empresa Tele2 ofrece también datos ilimitados por 25 euros, pero exige una permanencia mínima de 24 meses.

En Polonia, T-Mobile ofrece internet sin límites pero con letra chica: después de los primeros 10 gigas, la velocidad baja a 1 mega y también exige dos años de permanencia, según cuenta Xataka.

Mientras tanto, en Japón, Softbank ofrece planes de hasta 50 gigas por poco más de US$ 70, con llamadas ilimitadas por US$ 20. En Corea del Sur, KT ofrece datos ilimitados por US$ 62 pero con velocidad reducida a 3 megas a partir de los 10 primeros gigas por mes o 2 gigas por día.