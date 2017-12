¿Cuáles son las marcas que los argentinos más defenestran por internet?

¿Qué piensan los argentinos de las marcas? En redes sociales, el bar y blogs los consumidores hablan sobre las marcas. ¿Pero cómo saber qué dicen de cada una?

La compañía de comunicación Millenium desarrolló un indicador para ver qué piensan los cibernautas argentinos de las marcas. Es un índice que evalúa tres variables de máxima relevancia respecto a la reputación: Influencia Potencial Negativa, Percepción Negativa y Comunidad Detractora. "Desarrollamos un algoritmo de medición que otorga valor a cada variable de acuerdo a su nivel de relevancia. Usando herramientas tecnológicas y Analistas de Reputación Digital expertos en Data Management llegamos a un índice que va de 1 a 100", explican desde la consultora en el informe.

"La formula tiene en cuenta la cantidad de comentarios negativos sobre el total de comentarios respecto a una marca. Monitoreamos hasta un millón de conversaciones por mes pero también tenemos en cuenta quiénes son los que comentan, un tipo que tiene muchos seguidores e influencias tiene un impacto mas grande. Si Tinelli tiene una mala experiencia con una marca y lo tuitea, su critica tiene un peso reputacional más grande que un desconocido", dice Alberto Arébalos, vicepresidente de estrategia y contenidos de la empresa. "Lo que hacemos es monitorear Internet, pero no sólo las redes sociales que son un subset. También blogs, sitios de noticias, foros, etcétera. Usamos herramientas pagas de social suite", explica el especialista. También adoptan una modalidad Beyond Channels que hace que no importe si la marca tiene presencia online o no, ya que los consumidores hablan igual. De la misma forma, el estándar industry fair no discrimina por rubro o tamaño de la empresa.

De cara al consumidor

Uno de los diferenciales que plantea esta metodología es relevar qué se habla de una marca desde la voz del consumidor. Tradicionalmente, las empresas relevan su comunicación interna y los indicadores se construyen usando métricas de la misma empresa. "Al final del día, lo que se piensa de una marca es una cuestión social construida por los consumidores y no depende solo del marketing", explica Arébalos. El especialista explica que la ventaja de este enfoque es evitar el pensamiento grupal de las marcas. "Se le preguntan a los mismos empresarios, a ver cuale son las mejores marcas. Es una opinión gregaria de los evaluados la que se diagnostica", explica Arébalos.

¿Cómo se ven las marcas argentinas?

En el primer lanzamiento del índice, la compañía relevó a tres empresas argentina y estos fueron los resultados.

¿Cómo es trabajar en el mercado argentino?, dificíl. "El argentino se queja bastante y eso se nota. es un consumidor muy susceptible y se ofende rápido. Tiene capacidad reducida de aguante, quizás porque hay una acumulación de malas experiencias", se sincera el especialista que también agrega que esto es una tendencia global debido al auge sostenido de las redes sociales.



El servicio de la compañía arranca en los 20 o 25 mil pesos y según la profundidad del estudio y la gente involucrada puede ascender a 60 o 70 mil pesos por mes. La empresa apunta a que la próxima entrega se ocupe de las aerolíneas y alimentación (cadenas y productores).

MC MATIAS NAHUEL CASTRO