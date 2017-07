¿Cuál es la forma más fácil de tener un sueldo de $40.000 sin título universitario?

Un año y voluntad. No se necesita más que eso para aprender a programar en alguno de los lenguajes de programación más requeridos (Java, Python, C++) y poder así cambiar las perspectivas laborales. Es que la programación es un área con mucho oficio; no se necesita ser un licenciado en Computación para poder ejercer ese rol. De hecho, la mayoría de los licenciados en Computación no se dedican a la programación, lo que es un verdadero problemas para las empresas de Tecnología: "obreros" digitales, se necesitan y muchos.

Incluso el gobierno tomó nota de esto. Obsesionado por los llamados "empleos de calidad", el Ministerio de Producción lanzó este año un programa llamado "111 mil", un plan nacional que busca "formar en los próximos cuatro años a 100.000 programadores, 10.000 profesionales y 1.000 empredendedores, con el objetivo de cubrir la demanda laboral de las industrias del conocimiento", dicen desde la subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos que dirige Carlos Palotti que, estima, hay 45.000 empresas que requieren estos servicios. El plan dura dos cuatrimestres, es decir, solo un año, y certifica al final de la cursada después de rendir un examen avalado por el Ministerio de Educación. ¿Lo mejor? Si hay conocimiento previo, se puede rendir el examen "libre" y obtenerlo directamente.

Para quienes tengan ganas de aprender algún lenguaje de programación concreto, existen cursos privados de costos relativamente acotados. EducaciónIT, una startup educativa para el sector que ofrece cursos presencias y online, tiene en su portfolio cursos de Java, PHP y .NET para niveles iniciales y avanzados. El inicial en Java que, reconocen en la compañìa es de los más populares, sale $1.050 y tiene 15 horas de duración. Uno, más avanzado, de Standard Java Programming, cuesta $4.500 y dura 40 horas. "Brindamos capacitaciones en tecnología en lenguajes de programación y otras áreas como infraestructura y diseño. Hay faltas de recursos importantisimos en el sector. Tenemos varios perfiles. Es gente joven que no quiere hacer una carrera universitaria, en ingeniería o licenciatura en Sistemas, sino algo más rápido para arrancar en este mundo de la IT. También, gente de 30 y pico, que tienen crisis vocacional, y el mundo de la tecnología les interesa y les resulta amigable. En un año podes lograr un cambio importante para lograr tu propio emprendimiento".

No es poca cosa. El sueldo de un programador junior ya ronda los $20.000 y para posiciones más senior, que implican más que programar como un SysAdmin o un Project Manager de IT, los sueldos llegan a los $40.000 y se ofrecen otros beneficios, como Obra Social, Home Office o vacaciones flexibles. Es que el mundo de la IT es tan competitivo que las empresas se pelean por el talento escaso.

F Florencia Pulla Fpulla@Infotechnology.com En Twitter, @Florws