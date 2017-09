Cuál es la competencia de Bitcoin que apoyan Snowden y JP Morgan

El ex empleado de la NSA, Edward Snowden, que filtró información sensible del Estado, recientemente se pronunció a favor de una alternativa a Bitcoin disparó contra la criptomoneda más popular. "Zcash es la alternativa más interesante a Bitcoin", dijo en un tweet reciente como respuesta a una apreciación del tecnológo Mason Borda. "Zcash es la única criptomoneda alternativa que yo conozco que está diseñada y construida por profesionales y académicos de la criptografía. Difícil de ignorar". A lo que Snowden replicó estar "de acuerdo".

Agree. Zcash's privacy tech makes it the most interesting Bitcoin alternative. Bitcoin is great, but "if it's not private, it's not safe." https://t.co/HqwQOvSCiz