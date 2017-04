Crean una cuna que simula el andar de un auto

Una constante para muchos padres: sus hijos chiquitos solo se duermen cuando los pasean arriba de un auto. Pero, claro, eso no alcanza: los padres pierden 44 horas de sueño anuales (apenas llegan a dormir cinco horas por día, a menudo cortadas).

Una odisea de este tipo la retrató fielmente un capítulo de la serie estadounidense Mad About You (Loco por ti). El episodio se llamaba “Speeding baby” y retrataba las peripecias que los padres de una bebe, Paul y Jamie, pasaban para dormirla. El chiste del asunto era que la niña no podía dormirse sin estar arriba de un auto o con el padre detrás empujando su carrito.

Una solución puede ser la nueva cuna que desarrolló Ford, que simular el movimiento, sonido del motor e incluso la iluminación citadina en horas de la noche, pero sin moverse de la habitación del niño. La cuna cobra vida con una App —Max Motor Dreams— para smartphones que permite grabar y luego reproducir desde el teléfono la iluminación y los sonidos de un viaje en particular.

Salir a conducir puede funcionar para lograr dormir a los bebes, pero los padres deben mantenerse despiertos y alertas al volante”, expresó Alejandro López Bravo, diseñador de Max Motor Dreams del estudio creativo Español Espada y Santa Cruz, quien produjo el galardonado diseño. “Max Motor Dreams podría hacer que la vida cotidiana de muchas personas sea un poco mejor”.

Una mala: por el momento, el Max Motor Dreams es un prototipo pero la empresa está considerando producirla a gran escala. Sin embargo, el producto no tiene fecha de salida al mercado ni precio.