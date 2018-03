Construyó un cohete casero para probar que la tierra es plana, ¿cómo le fue?

El pasado mes de noviembre, el estadounidense Mike Hughes anunciaba que lanzaría a 550 metros de altura en un cohete que construyó a partir de chatarra. El conductor de limusinas explicaba que el objetivo era el de recorrer 1,5 kilómetros de distancia a 805 kilómetros por hora sobre el desierto de Mojave, en California, con el objetivo de demostrar que "la Tierra es plana".

La leyenda del cohete reza "Investiguen la Tierra plana"

Sin embargo, el Departamento de Gestión de Tierras de Estados Unidos se lo impidió. Las autoridades le recordaron que no es posible realizar este tipo de pruebas aeronáuticas en terreno público. Por esa misma razón, el improvisado astronauta no pudo llevar a cabo su experimento. Desde entonces, Hughes ha logrado los permisos para llevar a cabo este vuelo y ha anunciado que volverá a intentarlo. Sin embargo, una vez más, tenía que volver a cancelarlo. En esta ocasión, por problemas en su cohete. Desde entonces, muchas fueron las personas que aseguraron que no se atrevía a hacerlo.

Finalmente, el tierraplanista ha cumplido su objetivo, aunque no ha podido demostrar que la Tierra es plana. Este fin de semana, Mike Hughes ha viajado 570 metros en la atmósfera antes de caer. Todo en un viaje que duró cuatro minutos aproximadamente y que le ha servido para demostrar que hablaba en serio.



Hughes, el hombre cohete de 61 años y quien cree que la Tierra es plana, se elevó el sábado 571 metros y después tuvo un brusco aterrizaje en el desierto de Mojave. Dijo a The Associated Press que salvo por su espalda adolorida, estaba bien después del lanzamiento cerca de Amboy, California. "Estoy tranquilo", dijo después de que los paramédicos lo examinaran. "Estoy cansado de que la gente diga que tuve miedo y que no construí un cohete. Estoy harto de eso. Lo tripulé y lo hice".

Mirá el cohete casero

El cohete que construyó "El Loco" está hecho con elementos rústicos.

Lleva una faja de seguridad para mantener al piloto quieto durante el turbulento vuelo y dos propulsores. El cohete está construido de aluminio liviano.

¿Por qué es falso que la Tierra es plana?

La ida de que la Tierra es plana es antiquísima y está desperdigada en el folklore de varias civilizaciones. Pero la teoría de la Tierra Plana resurgió en el año 1800 cuando el escritor británico Samuel Rowbotham publicó "Astronomía Zetética (escéptica): la Tierra no es un globo". Sorprendentemente, fue todo un éxito.

Al día de hoy, y según la Wiki de la Sociedad por la Tierra Plana estadounidense, los puntos clave de la hipótesis terraplanista son:

Tiene forma de disco, y en su centro está el Polo Norte. El Polo Sur no es un punto, sino que la Antártida es un muro de hielo gigante en el borde del disco, que evita que el agua se caiga. Más allá del muro, unos dicen que el hielo se extiende hasta el infinito, y otros que ahí termina el disco.



No existe la gravedad, sino una aceleración constante equivalente. Y esa la aceleración la provoca la energía oscura del universo.



El disco está quieto, no gira. Las borrascas y anticiclones no son creadas por fuerzas de Coriolis, sino por fuerzas de atracción de otros sistemas celestes.



El Sol no es una bola gigante a mucha distancia, sino una bolita más discreta y mucho más cerca, que gira sobre la Tierra plana, iluminando sólo una parte del disco creando así los días y noches. Además, el Sol cambia el radio de su giro desde un trópico hasta el otro, pasando por el ecuador, creando así las estaciones.

Las comunidades científicas han refutado, hace tiempo, las hipótesis e ideas del colectivo terraplanista. Desde su imposibilidad para explicar fenómenos cosmológicos como los eclipses hasta las contradicciones con teorías fuertemente establecidas en la ciencia contemporanéa.

En este pequeño video se recogen 10 sencillos argumentos para sostener que la Tierra es un geoide.