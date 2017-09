Conocé Quora, la red social de expertos que usan Bill Gates y Barack Obama

Internet brinda la posibilidad de estar en contacto con millones de personas. Esto le permite a cualquiera tener buenas posibilidades de encontrar a un experto que le saque una duda sobre un tema en particular, pero el problema es ubicarlo entre tantos otros.

Para resolver esto, dos ex-empleados de Facebook, Adam D’Angelo y Charlie Cheever, crearon Quora, una red social dedicada a las preguntas y respuestas. La desarrollaron porque no encontraban un buen sitio para hacer preguntas y ahora tiene más de 190 millones de visitantes únicos por mes.

A diferencia de otros servicios como Yahoo! Respuestas, Quora implementó algunas características de Wikipedia y se enfocó en su comunidad. Allí, los usuarios colaboran para editar las preguntas y sugerir cambios a las respuestas con el objetivo de sean claras, concretas y fundamentadas. Actualmente cuenta con aplicaciones móviles para iOS y Android.

Una de las principales cualidades del sitio es que sus usuarios deben registrarse con su nombre real, algo que quizás aprendieron de Facebook. No es necesario que verifiquen su identidad, pero otros pueden reportar nombres falsos. Aunque también existe una opción para responder de forma anónima en caso de que la respuesta sea sensible.

El sitio está dividido por secciones y aquellas enfocadas en las finanzas son unas de las más recurridas. Finanzas Personales tiene 70 mil preguntas, Finanzas tiene 102 mil y Mercados 76 mil, entre otras. En cada una aparece primero la mejor respuesta y suelen ser profesionales los que las escriben.

Estas son algunas de las preguntas:

¿Qué acciones comprarías ahora y retendrías por 20 o 30 años?

“Me enfocaría en comprar acciones de una compañía que se beneficie de crecimiento económico de China, y si, recién está comenzando”

¿Cómo hace Warren Buffet para investigar acciones?

“Entender a Warren Buffet comienza por analizar la filosofía de inversión de la empresa a la cuál está más asociado: Berkshire Hathaway. Buffet es de la escuela de la inversión en valores, popularizada por Benjamin Graham. Esta se fija en el valor intrínseco de una acción más que en sus indicadores técnicos. Determinar esto es un ejercicio enfocado en entender las finanzas de la empresa, especialmente sus documentos oficiales que detallan las ganancias.”

¿Qué porcentaje de tu sueldo ahorrás cada mes?

“Gano US$ 4.500 por mes y estoy ahorrando el 80%, pero ahora intento enfocarme menos en guardar una porción y más en aumentar mis ingresos mientras mantengo mi estilo de vida actual. Estoy invirtiendo en un porfolio de Real State y, si todo sale bien, planeo retirarme a los 33”

¿Cuál fue la peor cosa en la cual gastaste plata?

“8 personas compraron una aplicación en la App Store llamada “I am rich” (Soy rico) que cuesta US$ 999,99. Cuando la abris muestra una gema roja que brilla y un texto que dice: Soy rico, me lo merezco, soy bueno, saludable y exitoso. Yo no la compre pero ellos probablemente digan que es la peor cosa en la que gastaron plata.”

¿Qué hábito o decisión te ahorró enormes cantidades de dinero?

“Invertir en negocios pasivos como blogs y otros productos digitales; dejar de querer impresionar a la gente para gastar más en mi; planear antes de hacer; aprender a decir que no y, quizás lo más importante, contratar a un asesor financiero.”

¿Cómo es ser un inversor bancario?

“Odioso. Trabajo 90 horas o más a la semana y los clientes me pueden llamar en cualquier momento. Ni hablar de que no siento que mi trabajo beneficie a la sociedad de ninguna manera. Pero cobro un sueldo de seis cifras y puedo hacer lo que quiero, cuando tengo tiempo libre. Planeo seguir unos 10 años y después retirarme a una vida de lujos.”

Tengo US$ 400 y 18 años, ¿cómo empiezo a invertir en la Bolsa?

“Invertir en la Bolsa no es la mejor idea. Sería más recomendable que inviertas en vos. No vas a generar plata, pero vas a aumentar tu capacidad de generarla en el futuro y eso te va a dar mejores resultados que cualquier mercado.”