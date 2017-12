Compra celulares y ropa antes de viajar a EE.UU. sin pedir favores en el hotel

En los hoteles de Europa y los Estados Unidos a veces es difícil recibir los paquetes que uno pide a Amazon. Los conserjes no ven con buenos ojos que caiga una caja detrás de otra. ¿Y cómo hacerle entender que uno no lo hace de cómodo sino porque es la única posibilidad que tiene de recibirlos? (Buena suerte si alguien quiere pedir algo de la plataforma creada por Jeff Bezos, a pesar de que el asunto ha mejorado un poco.) Además, en algunos hoteles cobran por recibir envíos.

Por supuesto, Amazon sabe todo esto y creo una solución: los Lockers, en donde se puede enviar una compra realizada para recogerla luego o, también devolver algún producto con el que por alguna razón no se está satisfecho. Si bien no están en todos lados, se pueden encontrar en las principales ciudades de los Estados Unidos y algunos países del Viejo Continente.

A continuación, una breve guía de dónde están, cómo encontrarlos y cómo pedir que un envío llegue a ellos:

¿Dónde están los Amazon Lockers?

En las mayores ciudades estadounidenses: Nueva York, Washington, San Francisco, Chicago, por nombrar algunas.

Además: España (mínimo, Madrid y Barcelona), Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte), Canadá, Italia, Alemania, Francia y Australia, entre otros países.

Para ver si donde vamos a ir hay de estos en buscar en este link: http://amzn.to/2wthRH2.

¿Qué productos se pueden enviar a un locker?

De acuerdo al sitio acompra.info, debe ser un producto vendido o entregado por Amazon. ¿Cómo saberlo? El producto tiene que decir “Ships from and sold by Amazon” o “Fullfilled by Amazon”. Además, no debe ser un producto por suscripción (es decir, que se reciban una vez por mes, por ejemplo) y debe tener dimensiones menores a 16.5″ (411,48 cm) x 13.8″ (350,52 cm) x 12.6″ (320,04 cm) y un peso debajo de 10 libras (4,53 kilos).

Los productos se mantienen en el locker durante tres días y no tienen costo. El bloguero @sirchandler recuerda, además, para los que viajan pocos días, que uno puede contratar Amazon Prime por US$ 11 por mes con un mes sin cargo y así tener envíos gratuitos en 48 horas.

Hay que agregar el locker a “Mis direcciones”. ¿Cómo?

Para hacerlo, hay que ir a Manage Address Book (dentro del perfil de Amazon), luego Enter a new adress y luego hay que buscar por dirección, código postal, punto de referencia (como el edificio Empire State) o por nombre de casillero (cada uno tiene un nombre propio). Una vez que se encuentra el locker que a uno le conviene, se hace clic en Select y luego hay que elegir el Método de pago.

¿Cuándo puedo retirar el producto?

Hay que esperar el mail que avisa que el paquete ya está en el locker. Para abrirlo y retirar hay que usar el código que llega en dicho mail. Acá @sirchandler muestra cómo se hace: