Cómo un error de tipeo impidió que robarán US$ 1000 millones de un banco

Los robos bancarios más grandes ya no suceden en persona. Por el contrario, la mayoría se realizan desde computadoras. El Banco de Bangladesh fue víctima de un robo que podría haber resultado mucho peor si uno de los ladrones no hubiera cometido un error de tipeo.



Los hackers comenzaron a hacer transferencias de a US$ 20 millones de la cuenta del banco en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York hacia Filipinas y Sri Lanka, según consigna Reuters.



Los ladrones lograron llevarse US$ 80 millones hasta que un error de tipeo alerto a distintas autoridades. Los hackers querían transferir el dinero a la "Shalika Foundation" pero en lugar de escribirlo correctamente tipearon "fandation".



Representantes del banco se comunicaron con la entidad de Bangladesh para chequear estos datos. Ahí fue cuando descubrieron que habían sido hackeados. De esta manera lograron parar cerca de US$ 870 millones que querían mover hacia distintas cuentas de esos países.

Según sostuvo el Banco de Bangladesh, la entidad logró recuperar una parte de ese dinero y se encuentran trabajando con el equipo antilavado en Filipinas para obtener el monto restante.