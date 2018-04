Cómo saber si desde mayo vas a tener prohibido usar WhatsApp (mirá tu DNI)

Whatsapp subirá la edad mínima para utilizar la aplicación a 16 años. Hasta ahora, la red social fijaba el límite en 13 años o la edad mínima requerida en cada país para tener autorización para usar los servicios sin aprobación de los padres, tal y como afirma la compañía en su web. Esta medida llegará en las próximas semanas, según informa WABetaInfo a través de su perfil de Twitter.

El portal señala que la modificación de la normativa podría realizarse concretamente antes del próximo 25 de mayo, el día que comienza a ser aplicable, con todas sus consecuencias, el reglamento europeo de protección de datos de 2016: la GDPR (General Data Protection Regulation). Esta normativa enmarca de forma común los derechos y obligaciones que tienen las empresas de tecnología con los datos de sus usuarios.

In order to respect new WhatsApp Terms of Service (available in future, ****maybe**** no later than 25 May), WhatsApp requires you to be at least 16 years old to use their services (13 is minimum age, currently).