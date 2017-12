¿Cómo saber si alguien te eliminó de Facebook?

Si bien las redes sociales son lugares en donde todos somos "amigos" y compartimos cosas felices, también hay lugar para la discusión, la pelea y, en el peor de los casos, la enemistad. Aunque existen mecanismos eficientes dentro de la plataforma para no ver lo que amigos publican si así lo deseamos, a veces conviene darle un corte definitivo a ese vínculo.

Si temés que te esté por pasar, tenés una manera de averiguarlo. Una App llamada Who Deleted Me (básicamente "Quién me eliminó") avisa a los usuarios quién dentro de su grupo de amigos le dio de baja. Los desarrolladores, además, hicieron una extensión para Chrome.

¿Cómo funciona?

La App -o extensión- guarda una lista de tus amigos cuando te conectas. Cuando la volvés a abrir, compara la lista anterior con la nueva y se da cuenta cuántos te dejaron de seguir y cuántos te eliminaron. También detecta los amigos que vos decidiste eliminar por tu cuenta.

El desarrollo se volvió tan popular esta semana después de ser publicado por el sitio Buzzfeed que tuvo problemas de conexión el lunes. A Facebook tampoco le agrada demasiado la App; piensa que crea una atmósfera negativa en el sitio.

Lo cierto es que otras aplicaciones del mismo tipo -como WhoUnfriendedMe para Twitter- son extremadamente populares; nadie quiere que lo dejen, ni siquiera los amigos virtuales.