¿Cómo mantener la PC rápida y limpia?

Desinstalar lo que no usamos

Las nuevas PC vienen precargadas con todo tipo de programas y software de prueba innecesarios. Con el tiempo, los equipos de los usuarios acumulan más archivos basura, virus, spyware, pop-ups, y las barras de herramientas, haciéndolos lentos y difíciles de usar. También restos de archivos de programas desinstalados, caché del navegador acumulada o barras de herramientas no deseadas se acumulan en nuestros ordenadores. Por ejemplo, como los navegadores almacenan páginas web completas a las memorias PC, hasta 700 MB de datos de la caché del navegador puede acumularse dentro de un solo día.

Para los usuarios de Windows hay dos herramientas: Instalar/Desinstalar programas (que está en el Panel de Control) y Liberador de espacio en disco (que está dentro de Accesorios). En el primero, una vez allí, hay que chequear que tan habitualmente se usan los programas que tenemos instalados y quitar los que no se usan. Ojo: si no conocemos el programa pero se usa habitualmente, no hay que borrarlo. Mejor prevenir que curar.

La segunda herramienta es más automática: primero analiza la PC en búsqueda de archivos que no se usan o son basura (hay que elegir el disco C, habitualmente). Una vez que termina, nos da a elegir lo que queremos borrar. Lo típico son Archivos temporales de Internet y Comprimir archivos antiguos.

Finalmente, hay que borrar el cache del navegador que usamos. Depende cual sea, está dentro de la opción Herramientas u Opciones. Hay que tener en cuenta que esto puede borrar las claves que tenemos almacenadas, una cuestión a tener en cuenta si somos de los que se olvidan las claves con frecuencia.

Así se pueden resolver problemas sencillos que hace que los usuarios con menos conocimientos técnicos terminen llevando, de manera innecesaria, su equipo a talleres de reparación. De acuerdo a fuentes de Avast en la Argentina, tras visitar cuatro talleres de reparación de locales diferentes en Buenos Aires, descubrieron que tienen “hasta 350 clientes todos los meses que solicitan la limpieza de su equipo, los precios van desde un monto libre por servicio agregado si otros tipos de trabajo de reparación eran necesarios, a $ 350 por limpieza”. Entonces, una PC llena de basura no sólo es lenta e inconveniente, también es cara.

Chequear los programas que se descargan

Otra recomendación para mantener un PC limpia de basura y archivos no deseados es mirar cuidadosamente qué exactamente va a instalar en su PC. A veces se trata de software en paquetes combinados. Esto significa que a veces los usuarios no sólo están descargando el software que realmente quieren, sino que también descargan software adicional que realmente no necesitan. Para evitar esto, los usuarios pueden elegir una instalación personalizada al instalar un determinado software. Esto les permitirá escoger y elegir las características del software que realmente quieren para descargarlo en función de sus necesidades.

Ir a la Nube

Los usuarios pueden mantener su PC limpia y funcionando como si fuera nueva al final de un año de estudio o trabajo moviendo archivos importantes que quieren mantener, pero no son necesarios de forma regular, a una unidad externa o servicio de almacenamiento en la nube.

Usar herramientas antivirus

En última instancia, si los usuarios no quieren pasar por la molestia de limpiar su PC de forma manual y paso a paso, pueden utilizar una herramienta que suelen traer los antivirus y que permite a los usuarios realizar un análisis, con un solo clic, para ver fácilmente qué archivos innecesarios quieren eliminar, y luego borrar hasta 30 GB de basura de su PC. Los más populares son: Avast, AVG, MacAfee y Panda, son los más habituales y los que, en nuestra opinión, son más sencillos de usar.