Cómo liberar espacio en tu iPhone sin borrar nada

Para los usuarios de iPhone hay una sola certeza: en algún momento, seguramente de manera impredecible, el teléfono avisará que no hay más espacio. Quienes usan iOS se encuentran ante un verdadero problema: tienen que borrar fotos, videos, y apps para hacer espacio, porque el iPhone no permite ampliar el espacio disponible agregando una memory card. Generalmente el único camino es borrar contenido. Adiós a esas fotos de las vacaciones en la playa.

Hay un truco poco conocido que se hizo viral gracias a Reddit. Ahí un usuario explicó que cuando uno intenta comprar aplicaciones o películas que son demasiado grandes para el espacio que tenemos en el teléfono, dos cosas suceden. En principio, el proceso no termina nunca porque no hay memoria disponible y por lo tanto no lo cobran en la tarjeta. Pero también, se libera espacio en iCloud. ¿Cómo es posible esto? Simple: ante la inminencia de perder una venta, todo el espacio ocupado por contenido en caché, por ejemplo, se libera. "Si se repite el proceso varias veces se pueden recuperar hasta 2 GB de memoria", dice el usuario.

¿Qué películas sirven para lograr el efecto? Cualquiera. Mientras más grande, mejor. Para inspirarse, algunas opciones de películas que todo geek debería ver.